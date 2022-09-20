ЕС окончательно утвердил выделение Украине очередного транша макрофина в размере €5 млрд. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Мы придерживаемся обещания и поможем позаботиться о том, чтобы госучреждения и ключевая инфраструктура в Украине могли работать, несмотря на российскую агрессию. На следующих встречах министров финансов я буду призывать к скорейшему согласию по поводу оставшихся 3 млрд евро, по которым нам нужно договориться о том, какие суммы будут в форме грантов или ссуд", - отметил министр финансов Чехии Збинек Станюра.

Деньги предоставляются в форме долгосрочных ссуд на очень льготных условиях. Кроме того, решение предусматривает средства для бюджета ЕС для покрытия риска убытков по этим дополнительным кредитам, как и уже выплаченному траншу 1 млрд евро.

Напомним, речь идет о второй части из пакета макрофинансовой помощи ЕС для Украины в объеме 9 млрд евро, который Еврокомиссия анонсировала в апреле и согласовал Евросовет на июньском саммите. Первый миллиард из этой суммы Украина получила двумя траншами 1-2 августа.

9 сентября министры финансов стран-членов поддержали выделение Украине этих средств во время неформальной встречи в Праге, 15 сентября решение поддержал Европарламент. Сегодня Совет ЕС принял официальное решение.

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