ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев

Об этом шла речь на встрече министров внутренних дел стран-участниц в Брюсселе, передает "Польское радио".

Законодательство гарантирует беженцам такие же права, как и гражданам ЕС, на труд, образование, социальное обеспечение, здравоохранение и жилье.

Все страны единогласно поддержали это решение.

Польша и Чехия попросили дополнительное финансирование на содержание беженцев.

В частности, Польша заявила, что как страна, наиболее пострадавшая от наплыва беженцев из Украины (приняла более 950 тыс. человек и потратила на их содержание 8 млрд евро), имеет право требовать от Еврокомиссии обеспечить адекватное финансирование.

"Имеющаяся поддержка из бюджета ЕС не соответствует масштабу потребностей" - говорится в заявлении.

В свою очередь Чехия заявила, что потратила почти 2 млрд евро на размещение беженцев из Украины, что является третьим по величине результатом. Сейчас в Чехии находятся около 360 тыс. украинцев со статусом временной защиты.