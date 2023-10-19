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ЕС окончательно утвердил продление временной защиты для украинских беженцев

19 октября, 2023 четверг
17:56
Мир

Страны ЕС окончательно одобрили продление временной защиты для беженцев из Украины до марта 2025 года. Польша и Чехия попросили дополнительное финансирование

Об этом шла речь на встрече министров внутренних дел стран-участниц в Брюсселе, передает "Польское радио".

Законодательство гарантирует беженцам такие же права, как и гражданам ЕС, на труд, образование, социальное обеспечение, здравоохранение и жилье.

Все страны единогласно поддержали это решение.

Польша и Чехия попросили дополнительное финансирование на содержание беженцев.

В частности, Польша заявила, что как страна, наиболее пострадавшая от наплыва беженцев из Украины (приняла более 950 тыс. человек и потратила на их содержание 8 млрд евро), имеет право требовать от Еврокомиссии обеспечить адекватное финансирование.

"Имеющаяся поддержка из бюджета ЕС не соответствует масштабу потребностей" - говорится в заявлении.

В свою очередь Чехия заявила, что потратила почти 2 млрд евро на размещение беженцев из Украины, что является третьим по величине результатом. Сейчас в Чехии находятся около 360 тыс. украинцев со статусом временной защиты.

  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что более 8 млн украинцев стали беженцами. Из них более 5 млн подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
  • 13 сентября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о дальнейшей помощи украинским беженцам в ЕС.
  • Позже в этом месяце Совет Европейского Союза продлил срок действия механизма временной защиты для спасающихся от войны украинцев до марта 2025 года.
ЕС
беженцы из Украины
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