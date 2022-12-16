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ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России

16 декабря, 2022 пятница
16:48
Экономика

Совет ЕС утвердил в пятницу девятый пакет новых санкций, направленных на усиление давления на Россию в связи с ее войной против Украины

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Я приветствую договоренности по 9-му пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину. Он предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей", - отметила глава Еврокомии.

Подробнее о новом пакете ограничений по РФ написала пресс-служба Совета ЕС.

"После продовольствия и голода Путин теперь использует зиму как оружие, намеренно лишая миллионы украинцев воды, электричества и отопления. Европейский Союз отвечает на эту последнюю эскалацию и военное преступление нашим девятым пакетом жестких санкций. Мы продолжим направлять санкции против экономики и против тех, кто содействует этой жестокой войне", - прокомментировал решение Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Согласованный пакет вводит новые меры по экспортному контролю и ограничению на товары и технологии двойного назначения, а также товары и технологии, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности, значительно расширяя список субъектов, связанных с военно-промышленным комплексом России.

В частности, санкции будут применяться к 168 дополнительным субъектам, связанным с оборонно-промышленным комплексом РФ.

"Это обеспечит невозможность свободной торговли ключевыми химикатами, нервно-паралитическими веществами, приборами ночного видения и радионавигации, электроникой и IT-компонентами, которые могут использовать российская военная машина", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Чтобы избежать обхода санкций, в список также включены некоторые контролируемые Россией организации, базирующиеся в незаконно аннексированном Крыму или Севастополе.

Кроме того, ЕС расширит запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с авиационной и космической промышленностью, включив в пакет авиационные двигатели и их части.

Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, то есть теперь будет запрещен прямой экспорт двигателей для беспилотников в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в Россию.

Отмечается, что ни одна из санкционных мер никак не касается торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, включая пшеницу и удобрения.

Однако сказано, что учитывая позицию ЕС по борьбе с отсутствием продовольственной безопасности во всем мире, а также во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции, было решено ввести новые послабления, позволяющие размораживать активы и предоставлять средства и экономические ресурсы определенным лицам, которые играют значительную роль в международной торговле сельскохозяйственной и продовольственной продукцией, включая пшеницу и удобрения, до их включения в список.

ЕС также заморозит активы еще двух российских банков и добавит Всероссийский банк регионального развития в список организаций, на которые распространяется полный запрет проведения операций.

Кроме того, Совет ЕС инициировал процесс приостановки лицензий на вещание еще четырех российских СМИ: "НТВ"/"НТВ Мир", "Россия 1", "РЕН ТВ" и "Первый канал". Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации и используются им для непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые легитимируют агрессию России и подрывают поддержку Украины.

Сегодняшние решения также вводят запрет на предоставление Российской Федерации услуг ЕС по рекламе, исследованию рынка и опросу общественного мнения, а также услуг по тестированию продукции и техническому контролю.

ЕС также расширит запрет на новые инвестиции в российский энергетический сектор, дополнительно запретив новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, кроме горнодобывающей и карьерной деятельности с использованием некоторых критически важных видов сырья.

Также отныне гражданам ЕС будет запрещено занимать какие-либо должности в руководящих органах всех российских государственных или контролируемых государством юридических лиц, организаций или органов, размещённых в России.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС решил расширить список индивидуальных санкций, включив в него новых физических и юридических лиц.

  • 6 декабря стало известно, что в девятый пакет санкций против РФ Европейская комиссия планирует внести запрет на новые инвестиции в российский горнодобывающий сектор, а также наложить экспортный контроль на товары двойного назначения на сумму 2,3 миллиарда евро.
  • Накануне страны Балтии и Польша заблокировали принятие нового пакета санкций ЕС против России из-за предложенных некоторыми странами ослаблений
  • Но вето удалось преодолеть и поздно вечером правительства стран Евросоюза согласовали 9-й пакет санкций против России за вторжение в Украину.
  • Также вчера, 15 декабря, французский регулятор обязал оператора спутниковой связи Eutelsat прекратить трансляцию трех российских каналов – Россия 1, Первый канал и НТВ, программы которых об Украине содержат язык ненависти и призывы к насилию.

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война с Россией
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