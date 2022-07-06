ЕС окончательно признал ядерную и газовую энергетику "зелеными" технологиями

Об этом информирует Bloomberg.

Законодатели Европейского Союза проголосовали за так называемую таксономию - присоединение природного газа и атомной энергетики к экологическим инвестициям. Регулировка начнет действовать в начале 2023 года.

"Голосование означает, что новые газовые заводы смогут получить свежий пул денег от экологических, социальных и управленческих инвесторов, хотя в течение ограниченного времени и только тогда, когда эти мощности заменят угольные станции. Это также послужит толчком для борющегося ядерного сектора Европы, который такие страны как Франция рекламировали как источник энергии с низким содержанием углерода, имеющий решающее значение для замены российского ископаемого топлива", – говорится в сообщении.

После вторжения РФ в Украину роль газа как переходного топлива на фоне стремительного роста цен и угрозы сокращения поставок стала под сомнением.

"Поскольку правомочие таксономии ядерной энергии и природного газа является не только политическим, но и научным спором, мы бы предпочли, если бы парламент решил не включать эти виды деятельности в таксономию", - сказал главный исполнительный директор German Investment Томас Рихтер.

Европейская комиссия ввела:

Заводы должны получить разрешение на строительство до 2030 года, а к концу 2035 года перейти на возобновляемые или низкоуглеродистые газы.

Новые электростанции, которые получат разрешение на строительство до 2045 года, должны не наносить значительный ущерб окружающей среде и водным ресурсам.

Могут получить временную зеленую отметку газовые проекты, заменяющие уголь и выбрасывающие не более 270 г CO2-эквивалента на киловатт-час, или если годовые выбросы не превышают 550 кг на киловатт-час в течение 20 лет.

Фондам необходимо усилить раскрытие информации для инвесторов.

Австрия и Люксембург планируют обжаловать это решение ЕК, хотя это может занять годы.

"Совершенно очевидно, что ни атомная энергетика, ни ископаемый газ не имеют ничего общего с устойчивостью. Мы, естественно, будем бросать вызов. Мы уже сделали подготовку, и Люксембург объявил, что присоединится к нам", - заявила министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко принял участие в состоявшейся сегодня в Брюсселе в режиме онлайн экспертной дискуссии высокого уровня "Зеленая энергетика для восстановления послевоенной Украины" ("Renewables to power post-war Ukraine").

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