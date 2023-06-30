Об этом Орбан сказал одному из венгерских изданий.

По его словам, Украина получила 70 млрд евро за полтора года, "это тоже большая проблема", а сейчас еще 50 млрд дадут воюющей стране.

"Кто проверяет, идет ли это на то, на что мы им даем?" – сказал Орбан.

"Через два с половиной - три года Европейский Союз будет доведен до финансового банкротства", – добавил он.

По его словам, из-за выделения средств для Украины страдают сами венгры.

"Мы не дадим больше денег Украине, пока нам не скажут, куда подевались 70 млрд евро, которые мы дали раньше", - подчеркнул политик.