"ЕС окажется на грани финансового банкротства": Орбан призвал партнеров не давать денег Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает нецелесообразным предоставлять средства Украине, ведь ему непонятно, куда она их девает. По его мнению, ЕС движется к банкротству
Об этом Орбан сказал одному из венгерских изданий.
По его словам, Украина получила 70 млрд евро за полтора года, "это тоже большая проблема", а сейчас еще 50 млрд дадут воюющей стране.
"Кто проверяет, идет ли это на то, на что мы им даем?" – сказал Орбан.
"Через два с половиной - три года Европейский Союз будет доведен до финансового банкротства", – добавил он.
По его словам, из-за выделения средств для Украины страдают сами венгры.
"Мы не дадим больше денег Украине, пока нам не скажут, куда подевались 70 млрд евро, которые мы дали раньше", - подчеркнул политик.
- В апреле Орбан назвал Украину "несуществующей в финансовом плане страной". По его словам, украинцы получают пенсии и зарплаты только потому, что Венгрия выделяет на это деньги.
- В мае политик выразил убеждение, что вряд ли кто-то сможет победить Россию , а в начале июня призвал Украину к мирным переговорам, запугивая ее огромными потерями в случае контрнаступления.
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