ЕС официально запустил тренировочную миссию для 15 тыс. военных из Украины
Европейский Союз запустил миссию по обучению, где планируется подготовить до 15 тысяч украинских военных. Тренировки стартуют через несколько недель
Об этом информируют в Совете Евросоюза .
ЕС запускает тренировочную миссию, чтобы поддержать Украину в войне с РФ. В ходе учений должны подготовить 15 тысяч украинских бойцов.
"Совет ЕС положил начало Миссии Евросоюза по оказанию военной помощи для поддержки Украины в длительной агрессивной войне России и обеспечению подготовки до 15 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Решение вступает в силу с момента опубликования в Официальном журнале Евросоюза", - говорится в твите.
Военные будут обучать оказывать медицинскую помощь, организовывать материально-техническое обеспечение, а также противодействовать химической, биологической или ядерной угрозе.
Тренировочная миссия будет длиться два года. Для этого Европейский союз выделил 106 миллионов евро.
???? FAC | @EUCouncil has launched EU Military Assistance Mission #EUMAM для поддержки #Украина в России в ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Определение ввода в жизнь на получение в официальный журнал. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022
- Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали тренировочную миссию для украинских военных в нескольких странах. Большинство солдат будут учиться в Польше.
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