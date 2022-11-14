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ЕС официально запустил тренировочную миссию для 15 тыс. военных из Украины

14 ноября, 2022 понедельник
20:05
Общество

Европейский Союз запустил миссию по обучению, где планируется подготовить до 15 тысяч украинских военных. Тренировки стартуют через несколько недель

Об этом информируют в Совете Евросоюза .

ЕС запускает тренировочную миссию, чтобы поддержать Украину в войне с РФ. В ходе учений должны подготовить 15 тысяч украинских бойцов.

"Совет ЕС положил начало Миссии Евросоюза по оказанию военной помощи для поддержки Украины в длительной агрессивной войне России и обеспечению подготовки до 15 000 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Решение вступает в силу с момента опубликования в Официальном журнале Евросоюза", - говорится в твите.

Военные будут обучать оказывать медицинскую помощь, организовывать материально-техническое обеспечение, а также противодействовать химической, биологической или ядерной угрозе.

Тренировочная миссия будет длиться два года. Для этого Европейский союз выделил 106 миллионов евро.

???? FAC | @EUCouncil has launched EU Military Assistance Mission #EUMAM для поддержки #Украина в России в ongoing war of aggression and provide training to up to 15000 Ukrainian Armed Forces personnel. Определение ввода в жизнь на получение в официальный журнал. #EU2022CZ pic.twitter.com/WqZcYnBOyw

— EU2022_CZ (@EU2022_CZ) November 14, 2022
  • Ранее сообщалось, что в ЕС согласовали тренировочную миссию для украинских военных в нескольких странах. Большинство солдат будут учиться в Польше.

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военные силы Украины
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