ЕС официально ввел санкции против России за признание "Л/ДНР"
Евросоюз официально принял санкции против России за признание "независимости" группировок "ДНР" и "ЛНР"
Об этом сообщает пресс-релиз Совета Европы.
Вместе с сегодняшними дополнительными списками санкции ЕС против России за нарушение территориальной целостности Украины будут касаться 555 физических и 52 юридических лиц.
Согласованный в среду, 23 февраля, пакет включает:
- Санкции против всех 351 депутатов Госдумы России, проголосовавших 15 февраля за обращение к президенту Путину признать независимость "ДНР" и "ЛНР";
- ограничительные меры в отношении 27 высокопоставленных лиц и организаций , сыгравших роль в подрыве или угрозе территориальной целостности Украины. К ним относятся чиновники; банки и бизнесмены/олигархи, финансово или материально поддерживающие российские операции на территории "Л/ДНР" или получающие от них выгоду; старшие военные, игравшие роль во вторжении и дестабилизационных действиях; лица, ответственные за ведение войны с дезинформацией против Украины.
- запрет на ввоз товаров из неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, ограничения на торговлю и инвестиции, связанные с отдельными отраслями экономики, запрет на предоставление туристических услуг и запрет на экспорт отдельных товаров и технологий;
- отраслевой запрет на финансирование русской Федерации, его правительства и Центрального банка.
Списки с именами лиц, подпадающих под действие санкций, будут вскоре опубликованы. Ранее СМИ сообщали, что новые санкции будут касаться министра обороны России Сергея Шойгу, главы администрации президента РФ Антона Вайно, начальников штабов ВМФ России, российского "Агентства интернет-исследований" и других высокопоставленных чиновников.
Ограничительные меры включают замораживание активов и запрет предоставлять средства перечисленным физическим и юридическим лицам. Кроме того, запрет на поездки, применяемый к перечисленным лицам, запрещает им въезд или транзит через территорию ЕС.
"ЕС призывает Россию отменить признание неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей, выполнить свои обязательства, соблюдать международное право и вернуться к дискуссиям в Нормандском формате и Трехсторонней контактной группе", - отмечается в заявлении.
- Напомним, в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания . Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России по признанию "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
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