ЕС официально возобновил разрешение на въезд для украинцев
15 июля ЕС обновил список стран, въезд из которых возможен: из перечня безопасных стран исключили Руанду и Таиланд, зато добавили Украину
Об этом говорится в документе Совета ЕС.
Обновленный перечень стран будет действовать 2 недели.
Отметим, рекомендации Совета ЕС не являются юридически обязующим документом.
Власти всех государств-членов могут самостоятельно принимать решения по реализации содержания рекомендации.
С 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:
- сертификат о вакцинации против коронавируса,
- наличие отрицательного теста.
Условия въезда для граждан Украины могут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.
Сейчас в список стран зеленой зоны входят 23 страны: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, США и Китай, при условии подтверждения взаимности.
- 15 июля на уровне государства въезд для украинцев позволила Словения.
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