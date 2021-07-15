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ЕС официально возобновил разрешение на въезд для украинцев

15 июля, 2021 четверг
19:35
Мир паспорт

15 июля ЕС обновил список стран, въезд из которых возможен: из перечня безопасных стран исключили Руанду и Таиланд, зато добавили Украину

Об этом говорится в документе Совета ЕС.

Обновленный перечень стран будет действовать 2 недели.

Отметим, рекомендации Совета ЕС не являются юридически обязующим документом.

Власти всех государств-членов могут самостоятельно принимать решения по реализации содержания рекомендации.

С 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:

  • сертификат о вакцинации против коронавируса,
  • наличие отрицательного теста.

Условия въезда для граждан Украины могут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.

Сейчас в список стран зеленой зоны входят 23 страны: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, США и Китай, при условии подтверждения взаимности.

  • 15 июля на уровне государства въезд для украинцев позволила Словения.
украинцы за границей
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