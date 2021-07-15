ЕС официально возобновил разрешение на въезд для украинцев

Об этом говорится в документе Совета ЕС.



Обновленный перечень стран будет действовать 2 недели.



Отметим, рекомендации Совета ЕС не являются юридически обязующим документом.



Власти всех государств-членов могут самостоятельно принимать решения по реализации содержания рекомендации.

С 15 июля получили возможность свободно путешествовать в страны Европейского Союза. Но для этого туристам может понадобиться:

сертификат о вакцинации против коронавируса,

наличие отрицательного теста.

Условия въезда для граждан Украины могут отличаться в зависимости от правил того или иного государства.

Сейчас в список стран зеленой зоны входят 23 страны: Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Израиль, Япония, Иордания, Ливан, Черногория, Новая Зеландия, Катар, Молдова, Северная Македония, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, США и Китай, при условии подтверждения взаимности.