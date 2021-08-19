ЕС официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в "Дии" европейским

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.



"ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении " Дия " соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале августа украинские COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивание с требованиями Евросоюза.

Минцифры 17 августа запустило бета-тестирование COVID-сертификатов на операционной системе Android.