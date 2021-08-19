ЕС официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в "Дии" европейским
Европейский Союз официально признал соответствие украинских COVID-сертификатов в приложении "Дия" европейским
Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
"ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении " Дия " соответствуют европейским. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, которые вызвала пандемия", - говорится в сообщении.
- Напомним, в начале августа украинские COVID-сертификаты прошли успешное техническое оценивание с требованиями Евросоюза.
- Минцифры 17 августа запустило бета-тестирование COVID-сертификатов на операционной системе Android.
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