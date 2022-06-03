Об этом идет речь на сайте Европейского совета.

"Благодаря сегодняшнему пакету мы ужесточаем ограничения на способность Кремля финансировать войну путем введения дальнейших экономических санкций", - заявил Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Отмечается, что против РФ введен ряд ограничений, среди них - нефтяное эмбарго. Оно заработает для сырой нефти через 6 месяцев, а для нефтепродуктов – через 8 месяцев. Исключения - Болгария и Хорватия, также под санкции не попадет поставляемая по трубопроводам нефть.

Кроме того, от SWIFT отключат три российских банка: Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Также отключат один белорусский банк – Белорусский банк развития и реконструкции.

Также известно, что В ЕС запрещают вещание трех российских телеканалов: "Россия 24", "Россия РТР" и ТВЦ.

Еще ЕС запрещает предоставление России каких-либо бухгалтерских, консультационных, рекламных услуг, а также доступ к облачным сервисам.

Известно, что ЕС также расширяет список компаний и лиц, которым будет запрещено продавать товары двойного назначения. Туда войдут как россияне, так и белорусы. Также будет расширен перечень и самих товаров, в том числе туда добавят около 80 химикатов, которые могут применяться для изготовления химического оружия.

Для россиян, поддерживающих войну, тоже есть новость. ЕС расширяет перечень персональных санкций против людей и компаний, ответственных за военные преступления в Буче и связанных с оборонной промышленностью РФ. Конкретные имена и названия будут обнародованы в журнале ЕС.

Напомним, Ассоциированный эксперт Case Украина Евгений Дубогрыз убежден, что согласно шестому пакету санкций РФ только от блокирования поставок российской нефти через море в страны ЕС Россия недополучит до 14 млрд дол. в бюджет. Это свидетельствует о больших потерях для страны. По словам эксперта, эти санкции беспрецедентны в мире.

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