ЕС официально объявил предложение макрофинансовой помощи Украине в €1,2 миллиарда

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова пресс-секретаря Еврокомиссии Верли Нуйц 1 февраля во время брифинга в Брюсселе.



"Еврокомиссия предложила сегодня новую программу макрофинансовой помощи для Украины до €1,2 млрд, как это было объявлено президентом Урсулой фон дер Ляен на прошлой неделе. Эта программа позволит усилить макроэкономическую стабильность Украины и ее общую устойчивость в текущем контексте. Фонды макрофинансовой помощи будут доступны для Украины в форме долгосрочных кредитов на очень выгодных условиях", - отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.



Она добавила, что скорейшее принятие этих предложений Советом ЕС и Европейским парламентом позволит Европейской комиссии немедленно выплатить Украине первый транш помощи в размере €600 млн. Второй транш выплатят после положительной оценки прогресса украинской власти "в определенном кругу краткосрочных политических мер".



Как отметила Нуйц, новый макрофинансовый пакет дополняет помощь, которую ЕС уже предоставил Украине для поддержания устойчивости страны и ее модернизации, а также в борьбе с пандемией COVID-19 на общую сумму более 17 млрд евро с 2014 года.

Напомним, 21 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что Евросоюз выделит Украине новый пакет макрофинансовой помощи объемом €1,2 млрд из-за риска нападения России.