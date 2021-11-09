ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий

Список опубликован на сайте Совета ЕС .



"Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, из которых нужно снять ограничения на путешествия", - говорится в заявлении.



"Зеленый" список пересматривают каждые две недели и, при необходимости, обновляют. В него попадают страны, с которыми ЕС рекомендует государствам-членам постепенно открывать границы в связи с положительной ситуацией с COVID-19.



Страны, не вошедшие в список безопасных для путешествий, подпадают под ограничения на путешествия в туристических целях.



Однако окончательное решение о разрешении на въезд каждая европейская страна будет делать отдельно.



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