ЕС официально исключил Украину из "зеленого списка" для путешествий
9 ноября Совет Европейского союза обновил список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы
Список опубликован на сайте Совета ЕС .
"Совет исключил Сингапур и Украину из списка стран, из которых нужно снять ограничения на путешествия", - говорится в заявлении.
"Зеленый" список пересматривают каждые две недели и, при необходимости, обновляют. В него попадают страны, с которыми ЕС рекомендует государствам-членам постепенно открывать границы в связи с положительной ситуацией с COVID-19.
Страны, не вошедшие в список безопасных для путешествий, подпадают под ограничения на путешествия в туристических целях.
Однако окончательное решение о разрешении на въезд каждая европейская страна будет делать отдельно.
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