ЕС одобрил предоставление Украине €500 млн военной помощи

Об этом 23 января заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Сегодня мы достигли договоренности о предоставлении седьмого транша военной поддержки с дополнительными 500 миллионами долларов США и дополнительными мерами помощи на сумму 45 миллионов долларов США для Вооруженных Сил Украины, которые тренирует наша Европейская тренировочная миссия", - отметил он.

Ранее издание Reuters также сообщило об одобрении пакета со ссылкой на несколько источников среди дипломатов. В частности, собеседники издания отметили, что во время встречи ее участники пытались склонить Германию к содействию передачи Украине танков Leopard 2.

"Многие считают, что стоящие на вооружении армий по всей Европе немецкие танки Leopard лучше всего подходят для Украины, но Берлин должен дать разрешение на их продажу, чего он еще не сделал", - говорится в сообщении.

19 января сообщалось, что Венгрия заблокировала седьмой транш оружейной поддержки Украины от Европейского Союза.