ЕС одобрил первую общую оборонную концепцию "Стратегический компас", - глава МИД Латвии
Евросоюз одобрил первую в истории общую стратегию в области безопасности и обороны "Стратегический компас"
Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.
"Европейский Союз одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало пути. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину в борьбе против агрессии России", - отметил он.
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