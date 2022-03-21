ЕС одобрил первую общую оборонную концепцию "Стратегический компас", - глава МИД Латвии

Об этом написал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.



"Европейский Союз одобрил "Стратегический компас", который дает необходимый инструментарий для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал настоящим игроком в геополитической обороне и безопасности. Это только начало пути. Многое будет зависеть от того, насколько успешно мы поддержим Украину в борьбе против агрессии России", - отметил он.

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