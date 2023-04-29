ЕС одобрил новый механизм введения санкций за дестабилизацию Молдовы
Усилия по дестабилизации Молдова заметно возросла с начала российской агрессии против Украины и представляет прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.
Об этом говорится в заявлении на сайте Рады.
Благодаря новому механизму ЕС сможет, например, вводить санкции против лиц, препятствующих или подрывающих демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытающихся свергнуть конституционный порядок, в том числе посредством актов насилия.
Предстоящие ограничительные меры также могут быть направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и несанкционированного вывоза капитала, в той мере, в какой они могут взять под контроль или серьезно повлиять на деятельность государственных органов.
Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
"Как одна из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину, мы являемся свидетелями учащения и продолжающихся попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций позволит нам продолжать укреплять устойчивость Молдовы, нацеливаясь на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический. сигнал поддержки Молдовы со стороны ЕС в нынешнем сложном контексте", – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
В ЕС отмечают, что усилия по дестабилизации Молдова заметно выросли с начала российской агрессии против Украины и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.
Отмечается, что эта основа для целевых ограничительных мер была принята по просьбе Молдовы.
- Напомним, 27 апреля Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ, став 35 государством в ней.
- 28 апреля правительство Молдовы разработало "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну из-за поддержки агрессии РФ против Украины, в который включен и Путин.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное