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ЕС одобрил новый механизм введения санкций за дестабилизацию Молдовы

29 апреля, 2023 суббота
00:27
Мир Молдова

Усилия по дестабилизации Молдова заметно возросла с начала российской агрессии против Украины и представляет прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Об этом говорится в заявлении на сайте Рады.

Благодаря новому механизму ЕС сможет, например, вводить санкции против лиц, препятствующих или подрывающих демократический политический процесс, включая проведение выборов, или пытающихся свергнуть конституционный порядок, в том числе посредством актов насилия.

Предстоящие ограничительные меры также могут быть направлены против лиц, совершающих серьезные финансовые нарушения в отношении государственных средств и несанкционированного вывоза капитала, в той мере, в какой они могут взять под контроль или серьезно повлиять на деятельность государственных органов.

Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.

"Как одна из стран, наиболее пострадавших от последствий незаконного вторжения России в Украину, мы являемся свидетелями учащения и продолжающихся попыток дестабилизировать Молдову. Новый режим санкций позволит нам продолжать укреплять устойчивость Молдовы, нацеливаясь на тех, кто пытается дестабилизировать страну. Это важный политический. сигнал поддержки Молдовы со стороны ЕС в нынешнем сложном контексте", – заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

В ЕС отмечают, что усилия по дестабилизации Молдова заметно выросли с начала российской агрессии против Украины и представляют прямую угрозу стабильности и безопасности внешних границ ЕС.

Отмечается, что эта основа для целевых ограничительных мер была принята по просьбе Молдовы.

  • Напомним, 27 апреля Молдова присоединилась к группе по созданию спецтрибунала для РФ, став 35 государством в ней.
  • 28 апреля правительство Молдовы разработало "черный список" россиян, которым запретили въезд в страну из-за поддержки агрессии РФ против Украины, в который включен и Путин.
ЕС
Молдова
санкции против России
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