Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Европейская комиссия одобрила проведение национализации энергетических компаний Uniper и Sefe (ранее Gazprom Germania) Германией. В Еврокомиссии заявили, что ни один шаг не противоречит антимонопольному законодательству ЕС.

Известно, что энергетический гигант Uniper, являвшийся крупнейшим импортером российского газа в Германии, предстал перед финансовыми трудностями после того, как Россия прекратила поставки газа на немецкую территорию. Это заставило компанию покупать газ в других странах по более высоким ценам.

Компания Uniper поставляет газ более 100 немецким муниципалитетам и нескольким крупным компаниям и выразила обеспокоенность, что отключение электроэнергии может поставить под угрозу экономическую жизнеспособность ее клиентов.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что правительство планирует стать мажоритарным акционером Uniper, принадлежавшей до сих пор финской компании Fortum.

Это должно спасти ее от банкротства, которое в конечном счете может поставить под угрозу поставки газа в Германии. Берлин должен выкупить все акции Fortum, сделав правительство Германии владельцем 98,5% акций Uniper.



Германия также хочет увеличить капитал Uniper, вложив 8 миллиардов евро и привлечь еще 25 миллиардов евро, выпустив больше акций после поглощения. Европейская комиссия может объявить условия государственной помощи позже.

21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС. Поэтому в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома SEFE GmbH (Gazprom Germania) понесла серьезные убытки.

12 ноября стало известно, что Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил.

14 ноября стало известно, что Германия национализирует импортера газа компанию SEFE, чтобы уберечь компанию от банкротства.

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