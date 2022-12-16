Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ЕС одобрил национализацию в Германии бывшей дочки Газпрома и крупнейшего импортера газа из РФ

ЕС одобрил национализацию в Германии бывшей дочки Газпрома и крупнейшего импортера газа из РФ

16 декабря, 2022 пятница
19:59
Мир

Еврокомиссия разрешила правительству Германии национализировать энергетическую компанию Uniper, которая являлась крупнейшим импортером газа РФ, и компании SEFE, ранее являвшейся дочерним предприятием Газпрома

Об этом сообщает DW.

Отмечается, что Европейская комиссия одобрила проведение национализации энергетических компаний Uniper и Sefe (ранее Gazprom Germania) Германией. В Еврокомиссии заявили, что ни один шаг не противоречит антимонопольному законодательству ЕС.

Известно, что энергетический гигант Uniper, являвшийся крупнейшим импортером российского газа в Германии, предстал перед финансовыми трудностями после того, как Россия прекратила поставки газа на немецкую территорию. Это заставило компанию покупать газ в других странах по более высоким ценам.

Компания Uniper поставляет газ более 100 немецким муниципалитетам и нескольким крупным компаниям и выразила обеспокоенность, что отключение электроэнергии может поставить под угрозу экономическую жизнеспособность ее клиентов.

Ранее министр экономики Германии Роберт Хабек объявил, что правительство планирует стать мажоритарным акционером Uniper, принадлежавшей до сих пор финской компании Fortum.

Это должно спасти ее от банкротства, которое в конечном счете может поставить под угрозу поставки газа в Германии. Берлин должен выкупить все акции Fortum, сделав правительство Германии владельцем 98,5% акций Uniper.

Германия также хочет увеличить капитал Uniper, вложив 8 миллиардов евро и привлечь еще 25 миллиардов евро, выпустив больше акций после поглощения. Европейская комиссия может объявить условия государственной помощи позже.

  • 21 июля российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин заявил, что добыча нефти в России упадет на 56%, а Газпром Путин принесет в жертву, чтобы "наказать" ЕС. Поэтому в результате прекращения поставок газа со стороны Газпрома SEFE GmbH (Gazprom Germania) понесла серьезные убытки.
  • 12 ноября стало известно, что Германия выделила 225,6 млн евро помощи бывшей дочерней компании Газпрома. Евросоюз это одобрил.
  • 14 ноября стало известно, что Германия национализирует импортера газа компанию SEFE, чтобы уберечь компанию от банкротства.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Россия
ЕС
газ
Германия
Читайте также:
80 десантно-штурмова бригада
15 декабря, 2022 четверг
Рада разрешила проверять военных на алкоголь и наркотики где угодно и когда-либо: президента просят ветировать закон
Польща
15 декабря, 2022 четверг
Польша заблокировала в ЕС пакет решений, среди которых предоставление 18 млрд евро Украине, - Politico
білорусь солдати лукашенко
14 декабря, 2022 среда
В Офисе президента отреагировали на объявленную Лукашенко внезапную проверку боеготовности войск Беларуси
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.47
    Покупка 39.47
    Продажа 40.23
  • EUR
    Покупка 41.11
    Продажа 42.17
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
16 декабря
20:24
США и Украина
США анонсировали новый пакет помощи для восстановления энергосистемы Украины
20:08
В отеле в Берлине лопнул один из самых больших в мире аквариумов, два человека получили ранения
20:07
OPINION
Тактика намерений и начало истории
20:00
Обзор
Победные новости 296-го дня войны: украинка в топ-10 ученых мира, девятый пакет санкций против России и 60 сбитых ракет
19:57
Обновлено
На фото ракета, которую сбила украинская ПВО
Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: что известно сейчас по регионам
19:46
Посылка со взрывчаткой. В ЦАР совершено покушение на еще одного россиянина, связанного с ЧВК Вагнера
19:36
Силы обороны поразили 3 района сосредоточения оккупантов, пункт управления и склад боеприпасов: ситуация на фронте
19:21
Группа KALUSH и SKOFKA выпустили совместный трек "Батькивщина"
19:13
Генасамблея ООН
В ООН самым большим с 2016 года количеством голосов приняли резолюцию о ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму
19:13
Греция
Греция рассматривает возможность передать Украине комплексы ПВО С-300: что известно
18:58
Обзор
Новый "Аватар" или более давняя "Пекельна хоругва": что посмотреть на выходных
18:53
Франция предоставит Украине железнодорожные рельсы и легкосборные мосты более чем на €60 млн
18:34
Христина Соловий представила клип на песню "Юность": героем видео стал Сергей Жадан
18:31
Предприниматели завезли в Украину уже 500 тыс. бытовых генераторов, - Шмыгаль
18:22
На фото Дмитрий Кулеба
"Все невозможное - возможно": Кулеба о поставке Patriot Украине
18:16
Обновлено
В Кривом Роге российская ракета попала в дом: три человека погибли, 13 ранены
18:15
Обновлено
Австрия и Германия выделят средства Фонду энергетической поддержки Украины: что известно
18:09
OPINION
О чем интервью Залужного?
18:02
Парламент Болгарии утвердил соглашение о поставках вооружения Украине
17:45
Эксклюзив
"Окончательная попытка дожать Лукашенко": дипломат Чалый о визите Путина в Беларусь
17:40
Обновлено
В результате повреждения энергоинфраструктуры с задержкой курсируют почти 30 поездов
17:34
В Нежине на аукционе продают здание церкви
17:32
В Волгоградской области РФ рухнули обломки, вероятно, российской ракеты. Местные власти сообщают о "неустановленном объекте"
17:28
Белый дом анонсировал очередной пакет военной помощи Украине со средствами ПВО
17:27
ООН
"Право на вето не может быть правом на убийство": движение "Долой РФ из ООН" создало петицию против фиктивного членства России в организации
16:59
Правительство Грузии выделило $560 тысяч на закупку генераторов для Украины
16:54
Сербия планирует расширить газовую инфраструктуру, чтобы избавиться от зависимости от РФ
16:48
ЕС окончательно утвердил девятый пакет санкций против России
16:35
Эксклюзив
На территорию Запорожской области зашел батальон наемников с Северного Кавказа - боец "Легиона Свободы" Денисов
16:29
На Киевщине боец терробороны сбил российскую ракету из пулемета
16:09
Венгрия заморозила российские активы на 870 млн евро
16:04
OPINION
Добкин – каких фронтов воин?
16:02
Сенат США утвердил оборонный бюджет, в котором предусмотрены $800 млн для Украины
15:33
Инфографика
Актуальный курс валют сегодня: стоимость доллара, евро, злотого
15:32
Премьер-министр Индии еще раз призвал Путина к диалогу для окончания полномасштабной войны в Украине
15:31
Обновлено
По Запорожью зафиксировано попадание около 15 российских ракет
15:30
В Еврокомиссии предупредили Маска после блокировки в твиттере нескольких американских журналистов
14:52
Обновлено
ВСУ уничтожили 60 из 76 ракет, выпущенных РФ во время массированной атаки по Украине 16 декабря
14:45
Кулеба о массированном ударе РФ: на каждую российскую ракету или беспилотник, нацеленные на Украину, должны поставляться гаубица, танк, бронемашина
14:36
Всемирный банк
Международная финансовая корпорация поддержала выделение $2 млрд для украинского бизнеса
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV