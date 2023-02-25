ЕС одобрил десятый юбилейный пакет санкций против РФ
Страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщило шведское председательство в Совете ЕС.
Санкции предусматривают, среди прочего, более жесткие ограничения на экспорт в Россию продукции двойного назначения и технологий, целевые ограничительные меры против физических и юридических лиц, которые поддерживают войну, распространяют пропаганду или поставляют беспилотники, используемые Россией в войне, а также меры противодействия российской дезинформации.
"Совместными усилиями государства-члены ЕС ввели самые мощные и широкие санкции за всю историю, чтобы помочь Украине победить в войне. ЕС остается единым целым с Украиной и украинским народом. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - подчеркнули в шведском председательстве в ЕС.
Известно, что одобрение санкционного пакета постоянно откладывалось из-за позиции Польши, которая требовала усиления санкций по торговле каучуком с Россией. Теперь санкционный пакет должен быть одобрен письменной процедурой Совета ЕС, и он вступит в силу после публикации в Официальном журнале ЕС.
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