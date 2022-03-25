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ЕС обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления после войны

25 мартa, 2022 пятница
10:31
Мир

Лидеры ЕС согласились создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после войны

Об этом говорится в пресс-релизе Европейского Совета.

"Принимая во внимание разрушения и огромные потери, причиненные Украине в результате российской военной агрессии, ЕС обязуется оказывать поддержку украинскому правительству в его немедленных нуждах и, как только российское наступление прекратится, в восстановлении демократической Украины. С этой целью Европейский Совет соглашается создать Трастовой фонд солидарности в Украине и приглашает своих международных партнеров к участию и призывает начать подготовку без промедления", - говорится в заявлении.

Европейский Совет призвал своевременно организовать международную конференцию для сбора финансирования в рамках Трастового фонда солидарности Украины. Кроме того, ЕС обратился к Еврокомиссии с просьбой продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине осуществить необходимые реформы.

Также Европейский Совет призвал РФ срочно гарантировать безопасный проход гражданским лицам, находящимся во всех других зонах боевых действий, немедленно освободить всех заложников, обеспечить бесперебойный гуманитарный доступ и создать гуманитарные коридоры.


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ЕС
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