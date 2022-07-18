ЕС объявил о новом транше военной помощи Украине в 500 млн евро
Министры иностранных дел ЕС согласовали новый транш военной помощи Украине в 500 млн евро
Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в twitter .
Сумма очередного транша помощи Евросоюза составит 500 млн евро.
"Приветствую решение глав МИД ЕС по пятому траншу помощи Украине. Теперь общий объем помощи ЕС, предусматривающий поставку украинским вооруженным силам оружия и снаряжения, достиг 2,5 млрд евро. Европа с Украиной", - написал Мишель.
- 24 мая Евросоюз объявил о предоставлении Украине четвертого транша военной помощи на 500 млн. евро.
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