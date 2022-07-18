Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в twitter .

Сумма очередного транша помощи Евросоюза составит 500 млн евро.

"Приветствую решение глав МИД ЕС по пятому траншу помощи Украине. Теперь общий объем помощи ЕС, предусматривающий поставку украинским вооруженным силам оружия и снаряжения, достиг 2,5 млрд евро. Европа с Украиной", - написал Мишель.

24 мая Евросоюз объявил о предоставлении Украине четвертого транша военной помощи на 500 млн. евро.

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