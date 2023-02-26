Об этом говорится на сайте Совета Европы.

Совет Европы добавляет 11 человек и 7 организаций, связанных с ЧВК Вагнера, в санкционные списки ЕС.

"Деятельность группы Вагнера является угрозой для людей в странах, где они работают, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права . Мы везде отстаиваем права человека", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Восемь человек и семь организаций, связанных с ЧВК, были добавлены в список блока для замораживания активов и запрета на поездки в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС по правам человека. Один человек попал под режим санкций в связи с Мали, а еще двое были внесены в список за действия, связанные с деятельностью в Украине.