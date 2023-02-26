ЕС объявил о дополнительных санкциях против ЧВК Вагнера за нарушение прав человека в Украине и Африке
Совет Европы ввел санкции в отношении 11 лиц и 7 организаций, связанных с российской ЧВК Вагнера, за нарушение прав человека в странах, где действует компания
Об этом говорится на сайте Совета Европы.
Совет Европы добавляет 11 человек и 7 организаций, связанных с ЧВК Вагнера, в санкционные списки ЕС.
"Деятельность группы Вагнера является угрозой для людей в странах, где они работают, и для Европейского Союза. Они ставят под угрозу международный мир и безопасность, поскольку не действуют ни в одном правовом поле. ЕС полон решимости продолжать принимать ощутимые меры против нарушений международного права . Мы везде отстаиваем права человека", - сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Восемь человек и семь организаций, связанных с ЧВК, были добавлены в список блока для замораживания активов и запрета на поездки в соответствии с Глобальным режимом санкций ЕС по правам человека. Один человек попал под режим санкций в связи с Мали, а еще двое были внесены в список за действия, связанные с деятельностью в Украине.
- Напомним, страны Европейского Союза поздно вечером в пятницу согласовали десятый пакет санкций против России, символически принятый ровно через год с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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