ЕС обвинил Россию в масштабной кибератаке на спутниковых сетях 24 февраля за час до вторжения в Украину
Западные страны обвинили российские власти в кибератаке на спутниковую сеть Украины за час до вторжения в страну, чтобы подготовить почву для нападения
Об этом сообщает Reuters.
"Это явное и шокирующее свидетельство запланированной атаки России на Украину, которая имела серьезные последствия для простых людей и бизнеса в Украине и всей Европе", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, информирует ВВС.
Это первое официальное обвинение России в Европейском союзе.
"Европейский союз и его государства-члены вместе со своими международными партнерами решительно осуждают злонамеренную киберактивность, которую проводит Российская Федерация против Украины, которая нацелена на спутниковую сеть KA-SAT, управляемую Viasat", - говорится в сообщении блока.
Атака вызвала значительные сбои в работе государственных органов, предприятий и пользователей в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС.
"Эта кибератака оказала значительное влияние, вызвав перебои в связи между несколькими государственными органами, предприятиями и пользователями в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС", — говорится в заявлении Совета ЕС.
Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) считает, что основной целью российской атаки были украинские военные, но она нарушила работу ветряных электростанций и пользователей интернета в Центральной Европе.
В марте европейские провайдеры заявили, что нападение на американского спутникового оператора Viasat отключило тысячи интернет-пользователей в Германии, Франции, Венгрии, Греции, Италии и Польше.
Ранее Евросоюз только предполагал, что кибератаки выходили из России, но теперь достаточно доказательств, чтобы приписать это взлом российскому государству, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Выводы о спланированной агрессии в Евросоюзе были сделаны на базе данных разведки Великобритании, Канады и ЕС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.4
Покупка 31.4Продажа 32.04
-
EUR
Покупка 32.99Продажа 33.79
- Актуальное
- Важное