Об этом сообщает Reuters.

"Это явное и шокирующее свидетельство запланированной атаки России на Украину, которая имела серьезные последствия для простых людей и бизнеса в Украине и всей Европе", - заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, информирует ВВС.

Это первое официальное обвинение России в Европейском союзе.

"Европейский союз и его государства-члены вместе со своими международными партнерами решительно осуждают злонамеренную киберактивность, которую проводит Российская Федерация против Украины, которая нацелена на спутниковую сеть KA-SAT, управляемую Viasat", - говорится в сообщении блока.

Атака вызвала значительные сбои в работе государственных органов, предприятий и пользователей в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС.

"Эта кибератака оказала значительное влияние, вызвав перебои в связи между несколькими государственными органами, предприятиями и пользователями в Украине, а также затронула несколько государств-членов ЕС", — говорится в заявлении Совета ЕС.

Британский Национальный центр кибербезопасности (NCSC) считает, что основной целью российской атаки были украинские военные, но она нарушила работу ветряных электростанций и пользователей интернета в Центральной Европе.

В марте европейские провайдеры заявили, что нападение на американского спутникового оператора Viasat отключило тысячи интернет-пользователей в Германии, Франции, Венгрии, Греции, Италии и Польше.

Ранее Евросоюз только предполагал, что кибератаки выходили из России, но теперь достаточно доказательств, чтобы приписать это взлом российскому государству, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Выводы о спланированной агрессии в Евросоюзе были сделаны на базе данных разведки Великобритании, Канады и ЕС.

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