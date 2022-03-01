ЕС обвинил Россию в "геополитическом терроризме"

Об этом сообщает Le Figaro .



"Не только Украина подвергается нападению. Международное право, международный порядок, демократия, человеческое достоинство также подвергаются нападению. Это чистый и обычный геополитический терроризм", - сказал Мишель во вторник, 1 марта.



Отмечается, что президент Европейского совета представляет 27 стран-членов ЕС.



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