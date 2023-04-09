ЕС обсуждает со странами G7 спецтрибунал по преступлению агрессии РФ, – еврокомиссар Рейндерс
Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для судебного преследования России за преступление агрессии против Украины
Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью Kyodo News .
"При председательстве Японии в G7 мы продолжим, чтобы увидеть, возможен ли такой же подход к нашему предложению. То, что сейчас поставлено на карту, - это преступление агрессии", - сказал Рейндерс.
В частности, он подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом ООН изучает возможность создания специального трибунала или смешанного трибунала с участием украинских и международных судей для судебного преследования РФ за преступление агрессии против Украины.
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Отмечается также, что министры юстиции стран G7 – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенных Штатов и Европейского Союза во время встречи 7 июля в Токио, в частности, планируют обсудить пути привлечения к ответственности руководства России и граждан РФ, подозреваемых в военных преступлениях, совершенных в Украине во время развязанной Москвой войны.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя cовбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
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