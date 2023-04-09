Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью Kyodo News .

"При председательстве Японии в G7 мы продолжим, чтобы увидеть, возможен ли такой же подход к нашему предложению. То, что сейчас поставлено на карту, - это преступление агрессии", - сказал Рейндерс.

В частности, он подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом ООН изучает возможность создания специального трибунала или смешанного трибунала с участием украинских и международных судей для судебного преследования РФ за преступление агрессии против Украины.

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Отмечается также, что министры юстиции стран G7 – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенных Штатов и Европейского Союза во время встречи 7 июля в Токио, в частности, планируют обсудить пути привлечения к ответственности руководства России и граждан РФ, подозреваемых в военных преступлениях, совершенных в Украине во время развязанной Москвой войны.