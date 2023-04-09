Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ЕС обсуждает со странами G7 спецтрибунал по преступлению агрессии РФ, – еврокомиссар Рейндерс

ЕС обсуждает со странами G7 спецтрибунал по преступлению агрессии РФ, – еврокомиссар Рейндерс

9 апреля, 2023 воскресенье
07:30
Мир G7

Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для судебного преследования России за преступление агрессии против Украины

Об этом заявил Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс в интервью Kyodo News .

"При председательстве Японии в G7 мы продолжим, чтобы увидеть, возможен ли такой же подход к нашему предложению. То, что сейчас поставлено на карту, - это преступление агрессии", - сказал Рейндерс.

В частности, он подчеркнул, что в настоящее время Евросоюз в сотрудничестве с украинскими судебными органами и Международным уголовным судом ООН изучает возможность создания специального трибунала или смешанного трибунала с участием украинских и международных судей для судебного преследования РФ за преступление агрессии против Украины.

Читайте также: Судный день для Путина: будет ли он в Гааге?

Отмечается также, что министры юстиции стран G7 – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенных Штатов и Европейского Союза во время встречи 7 июля в Токио, в частности, планируют обсудить пути привлечения к ответственности руководства России и граждан РФ, подозреваемых в военных преступлениях, совершенных в Украине во время развязанной Москвой войны.

ЕС
Япония
Гаагский трибунал
G7
война с Россией
Мир про Украину
Читайте также:
Очільник МОН Оксен Лісовий
8 апреля, 2023 суббота
Министр образования Лисовый отреагировал на языковой скандал в Государственном налоговом университете
Польща солідарна з Україною
8 апреля, 2023 суббота
Летом между Украиной, Польшей и Литвой готовится историческое событие, - польский политик Чех
Сі Цзіньпін та Путін
8 апреля, 2023 суббота
Путин обижен на КНР и начинает самостоятельную игру, - польский политик Чех
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.21
    Покупка 37.21
    Продажа 38.04
  • EUR
    Покупка 40.27
    Продажа 41.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
9 апреля
08:49
Армия РФ ночью нанесла ракетный удар по Запорожью: погибли люди
08:09
"Мы все одинаково верим в свободу": президент поздравил христиан западного обряда с Пасхой
08:05
OPINION
На Западе не сомневаются в победе Украины, но не понимают, как выглядит российское поражение
06:46
ВСУ за сутки нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага, а также сбили 14 беспилотников разных типов
00:44
Оккупанты нашли новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов, - ЦНС
00:21
"Реал" пропустил 3 гола и на последних минутах потерял победу над "Вильярреалом"
2023, суббота
8 апреля
23:28
Ватикан
В МИД Украины осудили Крестный ход в Ватикане, где объединили рассказы детей из Украины и РФ
23:20
Обновлено
У собора в Каменце-Подольском собрались сторонники и противники Московского патриархата
23:00
Украинские морпехи ликвидировали за день 14 россиян
22:08
Эксклюзив
Идея Путина, чтобы удержать власть, заключается в продолжении войны с Украиной, - Портников
22:02
"Динамо" потеряло двух важных футболистов из-за травм
21:55
В Бахмуте РФ привлекает самые профессиональные подразделения, несущие значительные потери, - Маляр
21:46
"Украина отвернулась от меня". Онуфрий признал, что имел гражданство России
21:40
Все обещанные танки от Польши уже в Украине, также ВСУ получат 200 бронетранспортеров Rosomak, - Зеленский
21:34
Эксклюзив
Наибольшая опасность - размещение Россией ядерного оружия в Крыму, - генерал-майор СБУ Ягун
21:34
На Сумщине за день зафиксировано почти 100 прилетов в результате российских обстрелов
21:30
Эксклюзив
Марк Фейгин
Запад будет продавливать Путина к началу отвода войск и намерен привлечь Китай, - Фейгин
21:25
Эксперты показали изображение, как выглядел египтянин почти 35 тыс. лет назад
21:12
В Киевской области тракторист подорвался на российской мине
21:00
Нет народа, который относился бы одобрительно к последствиям российской оккупации, - Зеленский
20:58
В Херсоне во время тревоги пропал свет
20:52
"Челси" неожиданно проиграл "Вулверхэмптону" в первом матче нового тренера: Мудрык отыграл 22 минуты
20:41
В двух областях РФ минобороны вербует заключенных на 18 месяцев, - правозащитники
20:34
Россияне нанесли удары по Харьковщине: есть погибшие и раненые
20:20
Оккупанты эвакуируют только тех жителей Херсонщины и Запорожья, у которых есть российский паспорт, - Центр нацсопротивления
20:06
Оккупанты в очередной раз обстреляли Никопольщину: поврежден газопровод
20:05
Обновлено
УПЛ: "Динамо" победило "Минай", а "Шахтер" – "Металлист". Расписание и результаты матчей 20-го тура
20:02
OPINION
Если евреи – люди Книги, то для нас такими Книгами были прабабушки
20:02
Священника УПЦ (МП), избившего военного в соборе Хмельницкого, объявили в розыск
20:00
Эксклюзив
ВСУ вместе с армиями ЕС могут снизить потребность в присутствии Вооруженных сил США в Европе, - польский политик Чех
19:54
США и Украина
Украина и США готовят совместную программу в сфере энергетики
19:47
Эксклюзив
Сегодня Киево-Печерская лавра является территорией крупнейшего памяткоохранного преступления в мире, - глава Всеукраинской ассоциации музеев
19:38
Russia Today
Французский суд объявил Russia Today France банкротом
19:32
Россияне второй раз за день обстреляли Орехов на Запорожье
19:20
В России досрочно выпустят студентов военных вузов, - Генштаб
19:17
Эксклюзив
Москва. Кремль
Российская ПВО может пытаться прикрыть только Путина, - Фейгин
19:05
Обновлено
В Молдове перевернулся автобус с украинцами: 9 пострадавших
19:00
Эксклюзив
Центр Европы сдвинулся из Берлина в Варшаву, - польский политик Чех
18:55
Эксклюзив
Вучич хочет, чтобы Сербия стала частью Европы и ЕС, - эксперт-балканистка
18:51
Власти Белгородщины заявляют об обстреле, от которого погибли коровы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV