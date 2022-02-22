"ЕС" обратилась к руководству парламента о срочном создании военного кабинета в Верховной Раде, - Княжицкий

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



"Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к голове Верховной Рады с предложением срочно создать военный кабинет из специалистов в сфере обороны во всех фракциях и объединить парламент на фоне обострения российско-украинской войны. Во фракции "Европейская солидарность" есть Михаил Забродский, Роман Костенко из фракции "Голос", Кожемякин Андрей из фракции ВО "Батькивщина". Все эти люди прошли фронт и их опыт сейчас очень нужен для принятия правильных решений. Но пока реакции от руководства Верховной Рады нет", - рассказал Княжицкий.



По мнению Княжицкого, в это нелегкое для Украины время парламент должен показать единство и с помощью профессиональных специалистов правильно строить работу Верховной Рады. Княжицкий считает, что сейчас парламент не должен забивать повестку дня пустыми законопроектами, а работать для обороны и объявить мобилизацию.



"Сейчас фактически Россия разрушила Минские договоренности. Но это ничего не меняет. Конфликт с Российской федерацией продолжается. Они пытались убедить нас и мир, что мы сражаемся с их марионетками, но сейчас мир увидел, что это конфликт с ними. Очевидно, что мир есть лучше любого конфликта, но теперь мира можно достичь только тогда, когда наша армия будет сильной, а международное сообщество объединено в защиту Украины", - добавил Княжицкий.









Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.

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