"ЕС" обратилась к руководству парламента о срочном создании военного кабинета в Верховной Раде, - Княжицкий
Народный депутат от фракции "Европейская Солидарность" Николай Княжицкий заявил, что фракция "ЕС" обратилась к председателю Верховной Рады с предложением срочно создать военный кабинет в парламенте из представителей в сфере обороны
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Фракция "Европейская Солидарность" обратилась к голове Верховной Рады с предложением срочно создать военный кабинет из специалистов в сфере обороны во всех фракциях и объединить парламент на фоне обострения российско-украинской войны. Во фракции "Европейская солидарность" есть Михаил Забродский, Роман Костенко из фракции "Голос", Кожемякин Андрей из фракции ВО "Батькивщина". Все эти люди прошли фронт и их опыт сейчас очень нужен для принятия правильных решений. Но пока реакции от руководства Верховной Рады нет", - рассказал Княжицкий.
По мнению Княжицкого, в это нелегкое для Украины время парламент должен показать единство и с помощью профессиональных специалистов правильно строить работу Верховной Рады. Княжицкий считает, что сейчас парламент не должен забивать повестку дня пустыми законопроектами, а работать для обороны и объявить мобилизацию.
"Сейчас фактически Россия разрушила Минские договоренности. Но это ничего не меняет. Конфликт с Российской федерацией продолжается. Они пытались убедить нас и мир, что мы сражаемся с их марионетками, но сейчас мир увидел, что это конфликт с ними. Очевидно, что мир есть лучше любого конфликта, но теперь мира можно достичь только тогда, когда наша армия будет сильной, а международное сообщество объединено в защиту Украины", - добавил Княжицкий.
Напомним, 21 февраля Владимир Путин подписал указы о решении признать "государство" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" , которые формально контролируют оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины.
Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях за признание "Л/ДНР". Политики ЕС и Британии назвали признание Путиным "Л/ДНР" нарушением международного права и Минских соглашений и призвали к санкциям против РФ.
22 февраля Госдума России единогласно приняла решение о ратификации соглашений о "дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" с "ДНР" и "ЛНР", вступающих в действие со вторника.
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