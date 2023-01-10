ЕС обещают ввести санкции против Беларуси и Ирана за военную поддержку России

Об этом на брифинге сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что ЕС продолжит помогать Украине и делать все возможное для ее поддержки.

Так страны-партнеры будут и дальше давить санкциями на Россию и ее союзников. В частности, расширят санкции на Беларусь и Иран, которые военными средствами поддерживают войну России против Украины.

"Мы выйдем с новыми санкциями против Беларуси в ответ на ее роль в войне России против Украины", – сказала фон дер Ляен.

10 января ЕС и НАТО впервые за последние 5 лет подписали обновленную совместную декларацию о сотрудничестве для углубления стратегического партнерства и укрепления поддержки Украины.