ЕС нужно принимать решения, которые отрежут Россию от благ цивилизации, – нардеп Власенко
Россия перешла все красные линии в Украину, Евросоюзу нужно принимать более радикальные решения, чтобы быстро и больно ударить по экономике РФ
Об этом в эфире Еспресо заявил нардеп Сергей Власенко.
Он высказал мнение относительно того, какие санкции могут быть применены через фейковые референдумы.
"Мы можем прогнозировать, что это будет. Они уже начинают заявлять, что это может быть, в частности, речь идет об отключении от SWIFT четырех крупнейших российских банков. Я думаю, что Евросоюзу нужно принимать более радикальные решения. Надо говорить о том, что РФ уже перешла все возможные красные линии и она должна быть отрезана от благ цивилизации. Надо принимать такие решения, которые реально и больно, и в короткий срок ударят по российской экономике", - отметил Власенко.
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