ЕС никогда не признает российские выборы на территории оккупированного Крыма, - спикер европейского сообщества

Об этом во время брифинга заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Укринформ.

"Мы никогда не будем признавать выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина. Мы также обеспокоены тем фактом, что граждане Украины и населения территорий Украины на востоке, которые пока сейчас находятся вне контроля законной власти Украины, получали (от России - ред.) паспорта для участия в этих российских выборах. Это противоречит целям Минских договоренностей. Мы ожидаем, что Россия будет воздерживаться от действий, которые идут вопреки обязательствам, исходящих из Минских соглашений ", - сказал состоянии.