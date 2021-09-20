ЕС никогда не признает российские выборы на территории оккупированного Крыма, - спикер европейского сообщества
Евросоюз никогда не признает результаты российских выборов в Крыму
Об этом во время брифинга заявил спикер ЕС Питер Стано, сообщает Укринформ.
"Мы никогда не будем признавать выборы в незаконно аннексированном Крыму, потому что Крым - это Украина. Мы также обеспокоены тем фактом, что граждане Украины и населения территорий Украины на востоке, которые пока сейчас находятся вне контроля законной власти Украины, получали (от России - ред.) паспорта для участия в этих российских выборах. Это противоречит целям Минских договоренностей. Мы ожидаем, что Россия будет воздерживаться от действий, которые идут вопреки обязательствам, исходящих из Минских соглашений ", - сказал состоянии.
- Напомним, по данным официальных экзит-полов на голосовании в Госдуму в РФ побеждает правящая партия "Единая Россия" , которая набирает 45,2% голосов
- 18 сентября стало известно, что жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской области свозят в Ростовскую область и раздают им российские паспорта непосредственно перед голосованием на "выборах" в Госдуму РФ.
- По данным правозащитников, 250 тыс. жителей ОРДЛО проголосовали на российских выборах.
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