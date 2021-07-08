ЕС никогда не признает на Кипре два государства, - фон дер Ляен

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время визита на Кипр, сообщает Reuters .



"Мы точно никогда не примем решение о создании двух государств. Мы твердо придерживаемся этого мнения и едины в этом вопросе", - заявила она.



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Киприоты-турки выступают за объединение двух государств. Киприоты-греки поддерживают создание международной федерации.



Справка. Турецкая Республика Северного Кипра - самопровозглашенное государство на севере Кипра. Оккупировано с помощью Турции. Это единственное в мире государство, признавшее независимость Северного Кипра.

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