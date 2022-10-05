ЕС не включил в список санкций российского алмазодобывающего гиганта, - СМИ
Европейский союз не включил в восьмой пакет санкций против России алмазодобывающего гиганта "Алроса"
Об этом пишет EUobserver.
По данным издания, Европейская комиссия предложила внести "Алросу" в черный список в проекте санкций.
В Брюсселе заявили, что "Алроса" напрямую финансировала новую подлодку, а также вливала миллиарды евро в год в военный кошелек Кремля.
Президент России Владимир Путин также хвастался, что эта компания, принадлежащая государству, обеспечивает ему "серьезные" доходы.
Но в выходные компания была исключена из списка 29 физических и семи юридических лиц, в отношении которых ЕС введет запрет и заморозит активы.
По словам дипломатов, "Алроса" не вошла в окончательное соглашение о новом пакете санкций, которое было подписано в Брюсселе в среду утром.
Министерство иностранных дел Бельгии отказалось комментировать решение, но его приняли после того, как бельгийские дипломаты и лоббисты Алмазного центра Антверпена предупредили, что удар по российскому алмазному экспорту обойдется в тысячи рабочих мест в городе, где расположена крупнейшая в мире алмазная биржа.
- 5 октября послы стран ЕС одобрили новый пакет санкций против РФ. Среди прочего он предусматривает новые торговые ограничения и новые санкции для чиновников, причастных к аннексии украинских территорий. Санкции должны еще больше ограничить торговлю с Россией, а персональные санкции будут применены еще к нескольким десяткам российских чиновников, олигархов и пропагандистов, в том числе участвовавших в незаконных референдумах, после которых Россия аннексировала часть Украины.
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