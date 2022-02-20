ЕС не верит заявлениям из ОРДЛО о возможном наступлении Украины на Донбассе, - Боррель

Об этом говорится в официальном заявлении ЕС.

По его словам, в Европейском Союзе крайне озабочены обострением на Донбассе и опасаются, что Россия может использовать нестабильность в регионе как повод для военной эскалации против Украины.

Боррель отметил, что в ЕС отчетливо видят активизацию российских усилий по манипулированию информацией.

"ЕС не видит никаких оснований для утверждений, звучащих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении", - заявил Боррель.

Он подчеркнул, что Евросоюз целиком и полностью отвергает заявления о "наступлении" со стороны Киева на оккупированный Россией Донбасс и осуждает применение тяжелого оружия и обстрелы жилых районов, нарушающих не только Минские соглашения, но и международное гуманитарное право.

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины во время провокаций и усилий по дестабилизации ситуации", - отметил Боррель.

Он снова предупредил, что любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия.

Напомним, 17 февраля Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз готов применить санкции против России в случае новой агрессии против Украины.

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