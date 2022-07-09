ЕС не требует от Молдовы присоединиться к санкциям, но был бы рад такому шагу, – посол Мажейкс

Об этом Мажейкс заявил в эфире телеканала Primul în Moldova.

"ЕС не требует. Мы понимаем, что Молдова имеет свою специфическую ситуацию, и не всегда было возможно присоединяться к тем или иным шагам", – отметил он.

Посол ЕС подчеркнул, что речь идет не об "антироссийских санкциях", а о "санкциях против России из-за российской агрессии и нападения на Украину". Он отметил, что ЕС не выдвигал четкого требования присоединиться к этим санкциям.

Он, однако, добавил, что для ЕС "будет важно и то, как Молдова будет развиваться и в этом направлении".

"От стран-кандидатов ожидают, что они будут постепенно приближать свою внешнюю политику к политике ЕС. Четкого требования нет, но мы будем рады видеть, что Молдова сможет присоединяться к тем или иным санкциям", – сказал Мажейкс.

8 июля президент России признал негативное влияние санкций на экономику. Путин также признал, что добыча газа в январе-мае сократилась на 2%, но ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе остается стабильной.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb