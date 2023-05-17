Об этом сообщает издание Politico.

Высокопоставленные должностные лица ЕС обеспокоены желанием лидера турецкой оппозиции Кемаля Киличдароглу активизировать переговоры о вступлении Турции в ЕС. Это может осложнить очень щепетильные дебаты о расширении в контексте присоединения к блоку Украины. Это связано с тем, что некоторые в Брюсселе, а также во многих столицах ЕС придерживаются мнения, что ценой принятия Украины, наряду с Западными Балканами, в ЕС может быть необходимость четко заявить, что Турция никогда не присоединится к блоку.

"В какой-то момент нам придется прояснить, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение. Невозможно, чтобы ЕС был способен принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит", – цитирует издание слова источника.

Отмечено, что публично лидеры ЕС будут приветствовать Киличдароглу в должности президента в случае победы. Они бы также поддержали его программу реформ и выразили желание работать с ним более конструктивно. Но война в Украине сделала Турцию менее приоритетной для ЕС.