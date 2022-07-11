ЕС не сможет быстро отказаться от российского газа, - эксперт по энергетике Рябцев
Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев убежден, что ЕС не сможет ввести эмбарго на российский газ в седьмом пакете санкций
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"По моему мнению, ЕС не сможет ввести эмбарго на российский газ в седьмом пакете санкций. В отличие от нефти, с российским газом ситуация значительно сложнее и отказаться от него очень быстро ЕС не сможет. Это значит, что всем членам Европейского Союза нужно готовиться к того, что РФ во время отопительного сезона может перекрыть поставки газа на всех, без исключения, газопроводах. Россияне могут остановить поставки газа в Европу на несколько недель. Такой сценарий вполне возможен и это понимают в ЕС, поэтому и принимают меры", - пояснил Рябцев. .
Эксперт подчеркнул, что страны ЕС увеличили закупки терминалов по приему сжиженного газа на суше.
"В Европе готовятся к разным сценариям и принимаются меры, чтобы быть готовыми к любым действиям со стороны РФ. Страны ЕС увеличили закупку терминалов по приему сжиженного газа на суше. Также проводятся мероприятия по уменьшению газоемкости в тех отраслях, где это можно сделать. Планируется в Европе заменять газ энергетическим углем и увеличивает мощности атомных электростанций", - добавил он.
- 10 июля Канада передала отремонтированную турбину для Северного потока ФРГ.
- Украина выразила разочарование решением Канады вернуть Германии отремонтированные турбины.
- 11 июля Россия приостановила поставки газа в Германию через Северный поток-1 к 21 июля из-за технического обслуживания газопровода
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.02
Покупка 35.02Продажа 36.04
-
EUR
Покупка 35.41Продажа 36.74
- Актуальное
- Важное