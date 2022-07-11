ЕС не сможет быстро отказаться от российского газа, - эксперт по энергетике Рябцев

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"По моему мнению, ЕС не сможет ввести эмбарго на российский газ в седьмом пакете санкций. В отличие от нефти, с российским газом ситуация значительно сложнее и отказаться от него очень быстро ЕС не сможет. Это значит, что всем членам Европейского Союза нужно готовиться к того, что РФ во время отопительного сезона может перекрыть поставки газа на всех, без исключения, газопроводах. Россияне могут остановить поставки газа в Европу на несколько недель. Такой сценарий вполне возможен и это понимают в ЕС, поэтому и принимают меры", - пояснил Рябцев. .

Эксперт подчеркнул, что страны ЕС увеличили закупки терминалов по приему сжиженного газа на суше.

"В Европе готовятся к разным сценариям и принимаются меры, чтобы быть готовыми к любым действиям со стороны РФ. Страны ЕС увеличили закупку терминалов по приему сжиженного газа на суше. Также проводятся мероприятия по уменьшению газоемкости в тех отраслях, где это можно сделать. Планируется в Европе заменять газ энергетическим углем и увеличивает мощности атомных электростанций", - добавил он.

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