ЕС не против транзита товаров РФ в Калининград, если на это согласится Литва, - Reuters
В Евросоюзе готовы исключить Калининградскую область из-под санкций и разрешить перевозку туда товаров через европейские территории
Об этом сообщает Reuters.
Сообщается, что Евросоюз приближается к компромиссному соглашению с Литвой, которая заблокировала транзит товаров в Калининград из-за санкций против России.
Если Литва согласится на такие условия, то транзит планируется возобновить в первых числах июля.
Как передает Reuters, Литва опасается, что РФ может попытаться создать сухопутный коридор в Калининград через Беларусь с помощью своих войск, если вопрос с транзитом товаров не будет решен.
В настоящее время в ЕС работают над тем, чтобы сделать исключение для транзита товаров в Калининград, поскольку отмечается, что товары будут перевозиться из одной части РФ в другую, поэтому это не будет считаться международной торговлей.
- 17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.
- В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.
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