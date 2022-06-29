Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Евросоюз приближается к компромиссному соглашению с Литвой, которая заблокировала транзит товаров в Калининград из-за санкций против России.



Если Литва согласится на такие условия, то транзит планируется возобновить в первых числах июля.



Как передает Reuters, Литва опасается, что РФ может попытаться создать сухопутный коридор в Калининград через Беларусь с помощью своих войск, если вопрос с транзитом товаров не будет решен.



В настоящее время в ЕС работают над тем, чтобы сделать исключение для транзита товаров в Калининград, поскольку отмечается, что товары будут перевозиться из одной части РФ в другую, поэтому это не будет считаться международной торговлей.

17 июня стало известно, что Литва из-за санкций ЕС наполовину ограничит железнодорожный транзит определенных товаров из России в Калининград. Компания получила разъяснение Еврокомиссии, согласно которым, даже если санкционные товары и грузы уходят из одной части России в другую, но через территорию ЕС, их перевозка все равно запрещена.

В ответ на Калининградскую блокаду Россия угрожает ЕС и НАТО и заявляет, что Москва может перейти к решению проблемы любыми способами.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb