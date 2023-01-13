ЕС не откроет переговоры о вступлении Украины без реформы КСУ, – юрист Жернаков

Об этом в эфире Эспрессо заявил юрист и председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков.

"Конституционный суд – это единственный институт, который может сбалансировать неконституционные решения парламента. У нас нет другого органа, где могут пересматриваться эти решения. Конституция и права человека должны быть защищены от того, что складывается политическая ситуация, когда какая-то сила в парламенте получает большинство. Мы сейчас балансируем неплохо, и у нас нет откровенно неконституционных решений, но это достаточно тонкий лед", - отметил он.

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По мнению Жернакова, что в условиях войны и послевоенное время неотвратимая концентрация власти и это имеет определенные риски.

"ЕС научен опытом Польши и Венгрии нас просто не пустит к себе без независимого КС и независимой судебной системы. Сейчас даже нам никто не откроет переговоры о вступлении. Особенно после коммуникации ЕС – там четко говорят, что должен быть седьмой член в отборочной комиссии по квоте" международников и решения комиссии должны быть обязательными, после чего никто не скажет, что они передумали и открывают переговоры о вступлении. Судебная реформа - одно из семи требований по этим переговорам. Если мы не сделаем нормальную реформу КСУ – то даже процесс вступления в ЕС не начнется", - подытожил юрист.