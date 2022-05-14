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ЕС не откажется от эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, - Reuters

14 мая, 2022 суббота
06:57
Экономика нефть

Евросоюз покинет пункт об эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций, несмотря на сложные переговоры по его введению

Об этом сообщает Reuters .

В этом агентство заверили четверо дипломатов и чиновников. Они заявили, что настроены по соглашению оптимистично, даже на фоне сложных переговоров с Венгрией. Отсрочка или смягчение нефтяных санкций против РФ не произойдет.

Европейский Союз стремится согласовать поэтапное эмбарго на российскую нефть в мае, несмотря на озабоченность о зависимости от российской нефти в Болгарии, Чехии, Венгрии и Словакии.

"Сделка будет", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС. Он добавил, что существует гибкость в предложенном переходе и уровнях инвестиций для стран, полностью полагающихся на российскую нефть и нуждающихся в альтернативных источниках поставок.

Другой чиновник заявил, что договоренность может быть достигнута уже 16 мая.

Еще один дипломат ожидает, что договориться удастся до конца следующей недели.

"Это будет решаться на самом высоком политическом уровне между Будапештом и Брюсселем. Я оптимист", - сказал он.

Ожидается, что в то время как большинство стран ЕС должны будут полностью ввести эмбарго на российскую нефть до конца 2022 года, Венгрия получит время до конца 2024 года, а Словакия и Чехия – к середине 2024 года.

  • 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен рассказала о прогрессе по нефтяному эмбарго для России с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
  • 10 мая министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что переговоры с Еврокомиссией по эмбарго на российскую нефть продвинулись .
  • 11 мая Bloomberg сообщил, что Еврокомиссия рассматривает вариант выплаты компенсации Венгрии за поддержку эмбарго на поставку российской нефти и шестого пакета санкций.

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Евросоюз
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