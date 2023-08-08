Об этом заявил на брифинге 8 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW .

"Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - сказал Стано.

Он отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких сферах, включая военную сферу. Что касается непосредственных гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", отметил Стано.

"Это прерогатива государств-членов, которые способны предложить подобные гарантии", - резюмировал он.