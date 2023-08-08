ЕС не может предоставить Украине гарантии безопасности, - представитель Еврокомиссии
Евросоюз не может предоставить Украине гарантии безопасности, ведь не является оборонной организацией. Это дискуссия на уровне НАТО и отдельных стран
Об этом заявил на брифинге 8 августа официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает DW .
"Мы не являемся организацией безопасности. Это дискуссия для НАТО и отдельных стран, но не для ЕС как организации", - сказал Стано.
Он отметил, что Евросоюз поддерживает Украину в нескольких сферах, включая военную сферу. Что касается непосредственных гарантий безопасности, то "мы можем их поддержать, но сам по себе ЕС не является гарантом безопасности", отметил Стано.
"Это прерогатива государств-членов, которые способны предложить подобные гарантии", - резюмировал он.
- В конце июня западные СМИ сообщали, что Евросоюз разрабатывает долгосрочные гарантии безопасности для Украины .
- 3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по предоставлению гарантий безопасности.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.9
Покупка 36.9Продажа 37.61
-
EUR
Покупка 40.65Продажа 41.67
- Актуальное
- Важное