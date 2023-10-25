ЕС не может позволить Путину установить марионеточные власти в Киеве, – Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что войну России с Украиной можно было бы быстро завершить, прекратив помощь Киеву, но в Евросоюзе этого не хотят
Об этом он сказал 24 октября на конференции "Европа и мир", пишет BBC.
По словам Борреля, украинцы не могут самостоятельно защититься от российской агрессии и нуждаются в помощи Европы.
Он также подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимой капитуляцию Украины перед режимом Владимира Путина.
"Мы не можем позволить Путину установить марионеточное правительство в Киеве и разместить российскую армию на польской границе", – заявил Боррель.
Представитель ЕС добавил, что российский президент, вероятно, дважды подумал, следует ли вторгаться в Украину, если бы знал, как Евросоюз и другие страны поддержат Киев.
- Накануне глава европейской дипломатии Боррель также призвал США изменить решение о поддержке Украины, поскольку помощь ЕС не сможет заменить американскую.
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