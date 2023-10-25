ЕС не может позволить Путину установить марионеточные власти в Киеве, – Боррель

Об этом он сказал 24 октября на конференции "Европа и мир", пишет BBC.

По словам Борреля, украинцы не могут самостоятельно защититься от российской агрессии и нуждаются в помощи Европы.

Он также подчеркнул, что Евросоюз считает недопустимой капитуляцию Украины перед режимом Владимира Путина.

"Мы не можем позволить Путину установить марионеточное правительство в Киеве и разместить российскую армию на польской границе", – заявил Боррель.

Представитель ЕС добавил, что российский президент, вероятно, дважды подумал, следует ли вторгаться в Украину, если бы знал, как Евросоюз и другие страны поддержат Киев.