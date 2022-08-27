ЕС не может полагаться на свои "бонсай-армии" перед лицом нынешних стратегических угроз, - Боррель
Европейцы должны совместно обсудить свои возможности в случае интенсивной войны и сотрудничать, чтобы улучшить свою обороноспособность в условиях новых стратегических вызовов
Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы.
"Европейские армии "выхолостили" и описали как "бонсай-армии": они выглядят как настоящие, но сократились до миниатюрных версий" - пишет дипломат.
Боррель приводит показания 13 июля начальника Генерального штаба Франции, открыто подвергшего сомнению способность французской армии вести конфликт "высокой интенсивности" на европейской земле.
"Вопрос в том, что делать. К какому типу конфликтов мы готовим наши армии и какие решения вытекают из этого с точки зрения позиции, бюджета, обучения и т.д.? Мы не можем продолжать противопоставлять "бонсай-армии" более грозному стратегическому ландшафту, включая противников, которые используют высокоинтенсивную войну. В то же время мы не можем делать вид, что удовлетворены нашим опытом экспедиционной войны" - отметил Боррель.
По его мнению, все это требует готовности глубоко и серьезно подумать о выборе и компромиссах и принимать соответствующие решения.
"Настоящий смысл состоит в том, чтобы обдумывать это вместе, как европейцы. Наши армии должны быть способны вести как территориальную оборону, так и асимметричную войну на расстоянии", - подчеркнул он.
По словам Борреля, это нужно делать в рамках НАТО, поскольку почти все страны-члены ЕС сейчас являются членами Альянса.
"Но мы также должны быть в состоянии больше полагаться на себя и продемонстрировать нашу стратегическую ответственность, когда наши интересы безопасности находятся под угрозой на наших границах и за их пределами. Вот почему страны-члены ЕС должны лучше инвестировать вместе и сотрудничать в сфере обороны" - заявил главный дипломат ЕС.
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