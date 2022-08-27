Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в блоге на сайте Европейской внешнеполитической службы.

"Европейские армии "выхолостили" и описали как "бонсай-армии": они выглядят как настоящие, но сократились до миниатюрных версий" - пишет дипломат.

Боррель приводит показания 13 июля начальника Генерального штаба Франции, открыто подвергшего сомнению способность французской армии вести конфликт "высокой интенсивности" на европейской земле.

"Вопрос в том, что делать. К какому типу конфликтов мы готовим наши армии и какие решения вытекают из этого с точки зрения позиции, бюджета, обучения и т.д.? Мы не можем продолжать противопоставлять "бонсай-армии" более грозному стратегическому ландшафту, включая противников, которые используют высокоинтенсивную войну. В то же время мы не можем делать вид, что удовлетворены нашим опытом экспедиционной войны" - отметил Боррель.

По его мнению, все это требует готовности глубоко и серьезно подумать о выборе и компромиссах и принимать соответствующие решения.

"Настоящий смысл состоит в том, чтобы обдумывать это вместе, как европейцы. Наши армии должны быть способны вести как территориальную оборону, так и асимметричную войну на расстоянии", - подчеркнул он.

По словам Борреля, это нужно делать в рамках НАТО, поскольку почти все страны-члены ЕС сейчас являются членами Альянса.

"Но мы также должны быть в состоянии больше полагаться на себя и продемонстрировать нашу стратегическую ответственность, когда наши интересы безопасности находятся под угрозой на наших границах и за их пределами. Вот почему страны-члены ЕС должны лучше инвестировать вместе и сотрудничать в сфере обороны" - заявил главный дипломат ЕС.

Ранее стало известно, что Федеральное правительство Германии готовит к передаче Украине новый пакет военной помощи. Германия должна передать еще 3 зенитные самоходные установки GEPARD. Кроме того, в новый пакет войдут 11 бронетранспортеров M113 с вооружением. Также правительство Германии одобрило продажу Украине 255 высокоточных управляемых артиллерийских снарядов Vulcano.

22 августа в МИД назвали европейские страны, для которых поставка оружия для Украины – табу.

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