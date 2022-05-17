ЕС не допустит, чтоб у Украины закончилось оружие, - Боррель
Евросоюз планирует помогать Украине оружием и дальше
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе после завершения Совета министров ЕС, сообщает Укринформ.
Он отметил, что военная поддержка Украины от ЕС достигнет 2 млрд, не учитывая помощь отдельных стран Союза.
"Это гораздо больше, чем люди думают. Европейцы будут помогать до конца", – подчеркнул чиновник.
Он выразил убеждение, что европейское оружие играет важную роль, а также понимание того, что его запасы нужно пополнять, в то же время поставки продолжаются и расширяются.
По его оценке, война "находится в поворотной точке", потому что на Востоке ВСУ идут в контрнаступление.
"Мы не можем допустить, чтобы у Украины закончилось вооружение. И не допустим этого", - подчеркнул Боррель.
Высокий представитель ЕС отметил, что если правдой является то, что Россия потеряла около 15% личного состава войск в начале войны, то это мировой рекорд потерь армии, которая вторглась и атакует
"Я не знаю, смогут ли они пополнить запасы, но масштабы потерь российской армии действительно впечатляют", – отметил он.
- Боррель 13 марта сообщил, что ЕС предоставит Украине еще 500 миллионов евро военной поддержки.
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