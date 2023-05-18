ЕС не будет вводить ограничений против Росатома в рамках 11-го пакета санкций, – CNN
Европейский Союз не планирует формально вводить ограничения против российской государственной атомной компании "Росатом" в своем одиннадцатом пакете санкций
Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.
По словам чиновника, хотя страны-члены сокращают свою зависимость от российской энергии, блок формально не будет нацеливаться на Росатом в будущем пакете.
В ЕС склоняются к мнению, что сами санкции не принесут независимости от российских энергоносителей, существуют другие пути достижения той же цели.
Ожидается, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.
Саммит в Хиросиме состоится 19 мая. Его может посетить президент Украины Владимир Зеленский.
- 8 мая руководитель ОПУ Андрей Ермак сообщил, что Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ.
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