Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По словам чиновника, хотя страны-члены сокращают свою зависимость от российской энергии, блок формально не будет нацеливаться на Росатом в будущем пакете.

В ЕС склоняются к мнению, что сами санкции не принесут независимости от российских энергоносителей, существуют другие пути достижения той же цели.

Ожидается, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Саммит в Хиросиме состоится 19 мая. Его может посетить президент Украины Владимир Зеленский.