ЕС не будет вводить нефтяное эмбарго против России, пока Макрон не выиграет выборы президента Франции, - инвестиционный банкир
Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что Европейский Союз не будет вводить нефтяное эмбарго против России, пока Эмманюэль Макрон не выиграет выборы президента Франции
Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.
"Была статья в New York Times, что нефтяное эмбарго затягивается из-за выборов во Франции. Поскольку вырастут цены, когда это произойдет. А это позволит Марин Ле Пен победить Макрона", - отметил Фурса.
Инвестбанкир добавил, что никто в мире не хочет победы Ле Пен на выборах президента Франции, ведь она – подружка президента страны-агрессора России Владимира Путина.
"Поэтому до конца апреля, пока выборы не состоятся, они будут очень осторожно обращаться с фразами о нефтяном эмбарго. Затем, если победит Эмманюэль Макрон, а базовый сценарий такой, что побеждает действующий президент Франции, это откроет возможность для более резких движений", - отметил Сергей. Фурса.
- Напомним, социологи выяснили, что фаворитом во втором туре президентских выборов во Франции является действующий глава государства Эмманюэль Макрон.
- Макрон перед вторым туром выборов заговорил о создании министерства, курирующего отказ от нефти, газа и угля.
- Премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что европейским странам сложно отказаться от российского газа, но это возможно, а вот от нефти абсолютно реально.
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