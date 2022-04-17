ЕС не будет вводить нефтяное эмбарго против России, пока Макрон не выиграет выборы президента Франции, - инвестиционный банкир

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.TV.



"Была статья в New York Times, что нефтяное эмбарго затягивается из-за выборов во Франции. Поскольку вырастут цены, когда это произойдет. А это позволит Марин Ле Пен победить Макрона", - отметил Фурса.



Инвестбанкир добавил, что никто в мире не хочет победы Ле Пен на выборах президента Франции, ведь она – подружка президента страны-агрессора России Владимира Путина.



"Поэтому до конца апреля, пока выборы не состоятся, они будут очень осторожно обращаться с фразами о нефтяном эмбарго. Затем, если победит Эмманюэль Макрон, а базовый сценарий такой, что побеждает действующий президент Франции, это откроет возможность для более резких движений", - отметил Сергей. Фурса.

Напомним, социологи выяснили, что фаворитом во втором туре президентских выборов во Франции является действующий глава государства Эмманюэль Макрон.

Макрон перед вторым туром выборов заговорил о создании министерства, курирующего отказ от нефти, газа и угля.

Премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк считает, что европейским странам сложно отказаться от российского газа, но это возможно, а вот от нефти абсолютно реально.