Об этом сообщает Bloomberg .

По данным издания, большинство стран-членов G7 отказались пересматривать и снижать порог стоимости российской нефти. Ограничение останется на уровне $60 за баррель.

Источники в Европейской комиссии сообщили, что установленный предел эффективно справляется со своей главной целью - ограничивает доходы Москвы и одновременно удерживает баланс на рынке.

Bloomberg также отмечает, что в соответствии с данными Международного энергетического агентства, экспортная цена российской нефти составила почти 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.

В то же время, цены на российские нефтяные сорта отличаются, указывает издание. Ключевой сорт Urals торгуется даже дешевле установленных ограничений – около $45 за баррель. В то время как другие сорта могут продаваться подороже.