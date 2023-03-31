ЕС не будет пересматривать потолок цен на российскую нефть, - Bloomberg
В Европейской комиссии считают, что пороговая цена на российский энергоресурс должна остаться на установленном уровне. Согласованная стоимость эффективно удерживает рынок
Об этом сообщает Bloomberg .
По данным издания, большинство стран-членов G7 отказались пересматривать и снижать порог стоимости российской нефти. Ограничение останется на уровне $60 за баррель.
Источники в Европейской комиссии сообщили, что установленный предел эффективно справляется со своей главной целью - ограничивает доходы Москвы и одновременно удерживает баланс на рынке.
Bloomberg также отмечает, что в соответствии с данными Международного энергетического агентства, экспортная цена российской нефти составила почти 52,5 доллара за баррель без учета расходов на доставку и страхование.
В то же время, цены на российские нефтяные сорта отличаются, указывает издание. Ключевой сорт Urals торгуется даже дешевле установленных ограничений – около $45 за баррель. В то время как другие сорта могут продаваться подороже.
- 9 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал снизить цену на российскую нефть вдвое - такое решение должно до конца марта принять ЕС и G7.
- 16 марта стало известно, что США пытаются не принимать меры, которые могут поколебать поставки российской нефти, поскольку это может привести к росту цен на мировом рынке.
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