ЕС назвал бесполезным делом намерение России провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины
Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре "выборы" на временно оккупированных территориях Украины и назвал это бесполезным делом
Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним делам.
Отмечается, что на этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести в сентябре выборы на временно оккупированных Россией территориях Украины. В ЕС считают это очередным нарушением международного права.
"Это очередная тщетная попытка России прибегнуть к легитимизации своего незаконного военного контроля и попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - заявляют в Европейском Союзе.
Там подчеркивают, что это серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, ведь у России нет законных оснований для подобных действий на территории Украины.
"Россия, ее политическое руководство и все, кто вовлечены в организацию этих так называемых выборов, будут отвечать за последствия своих противоправных действий", - говорит Европейская служба внешних дел.
Она также напомнила, что Европейский Союз остается непоколебим в своей поддержке Украины и требует, чтобы Россия полностью и безусловно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.
- В марте ЕС продлил еще на полгода персональные санкции против почти 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц из РФ в результате войны против Украины.
- 23 мая сообщалось, что Евросоюз решительно осудил российское решение возбудить уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые были вовлечены в расследование преступлений во время российской агрессивной войны против Украины.
- 15 июня появились данные о том, что Центральная избирательная комиссия РФ назначила "выборы" 10 сентября на временно оккупированных частях Херсона и Запорожья, а также в террористических "ДНР" и "ЛНР".
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