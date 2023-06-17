Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним делам.

Отмечается, что на этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести в сентябре выборы на временно оккупированных Россией территориях Украины. В ЕС считают это очередным нарушением международного права.

"Это очередная тщетная попытка России прибегнуть к легитимизации своего незаконного военного контроля и попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - заявляют в Европейском Союзе.

Там подчеркивают, что это серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, ведь у России нет законных оснований для подобных действий на территории Украины.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто вовлечены в организацию этих так называемых выборов, будут отвечать за последствия своих противоправных действий", - говорит Европейская служба внешних дел.

Она также напомнила, что Европейский Союз остается непоколебим в своей поддержке Украины и требует, чтобы Россия полностью и безусловно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.