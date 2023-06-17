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ЕС назвал бесполезным делом намерение России провести "выборы" на временно оккупированных территориях Украины

17 июня, 2023 суббота
18:35
Мир

Европейский Союз осудил намерение России провести в сентябре "выборы" на временно оккупированных территориях Украины и назвал это бесполезным делом

Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним делам.

Отмечается, что на этой неделе Центральная избирательная комиссия России решила провести в сентябре выборы на временно оккупированных Россией территориях Украины. В ЕС считают это очередным нарушением международного права.

"Это очередная тщетная попытка России прибегнуть к легитимизации своего незаконного военного контроля и попытки аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, Автономной Республики Крым и города Севастополь", - заявляют в Европейском Союзе.

Там подчеркивают, что это серьезно нарушает Устав ООН, а также независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, ведь у России нет законных оснований для подобных действий на территории Украины.

"Россия, ее политическое руководство и все, кто вовлечены в организацию этих так называемых выборов, будут отвечать за последствия своих противоправных действий", - говорит Европейская служба внешних дел.

Она также напомнила, что Европейский Союз остается непоколебим в своей поддержке Украины и требует, чтобы Россия полностью и безусловно вывела все свои войска и военную технику со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

  • В марте ЕС продлил еще на полгода персональные санкции против почти 1,5 тыс. физических и 205 юридических лиц из РФ в результате войны против Украины.
  • 23 мая сообщалось, что Евросоюз решительно осудил российское решение возбудить уголовное дело против прокурора и трех судей Международного уголовного суда, которые были вовлечены в расследование преступлений во время российской агрессивной войны против Украины.
  • 15 июня появились данные о том, что Центральная избирательная комиссия РФ назначила "выборы" 10 сентября на временно оккупированных частях Херсона и Запорожья, а также в террористических "ДНР" и "ЛНР".
Украина
Россия
ЕС
политика
Война с Россией
оккупированные территории
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