ЕС, НАТО и США возложили вину за новую эскалацию в Косово в Приштину, - эксперт-балканист Шимкевич
ЕС, Евросовет, США и НАТО всю вину за эскалацию на севере Косово перевели на Приштину. Нужно ожидать большего давления именно на них, чтобы они выполнили все пункты соглашения по сербским муниципалитетам
Об этом в эфире Эспрессо заявила аналитика Центра балканских исследований Екатерина Шимкевич.
"Точно не дойдет до военного конфликта - 90% того, что его не будет. Ситуация должна развиваться по сценарию, который видят США и ЕС. Косово должно выполнить условия Брюссельского соглашения, пойти на создание ассоциации сербских муниципалитетов. Это тот ключевой пункт, который раздражает Белград. Они постоянно на этот пункт ссылаются – первые шесть пунктов соглашения посвящены этой ассоциации", - сказала она.
По словам Шимкевича, власть в Приштине всегда ищет повод не выполнять их.
"Они ссылаются на то, что конституция ее не предусматривает. Этот пункт является предметом постоянных споров в последние месяцы. Поэтому Сербия в этот раз получила большую приверженность западным союзникам Косово. ЕС, Евросовет, США и НАТО фактически всю вину за эскалацию на севере Косово перевели на Приштину, нужно ожидать большего давления именно на власть Косово, чтобы они наконец выполнили все пункты Брюссельского соглашения по сербским муниципалитетам.В Приштине не хотят усиления влияния Белграда. и ЕС давить на Косово", - подытожила экспертка.
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