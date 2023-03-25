Об этом сообщает Financial Times.

По информации источников издания во властных структурах Союза, блок считает необходимым, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Владимиром Зеленским и настаивает на таком диалоге.

"Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", - заявил анонимный. чиновник FT.