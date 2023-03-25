ЕС настаивает, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, - FT
В Евросоюзе хотят, чтобы китайский лидер разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским так же, как он общался с Путиным
Об этом сообщает Financial Times.
По информации источников издания во властных структурах Союза, блок считает необходимым, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Владимиром Зеленским и настаивает на таком диалоге.
"Мы считаем положительным то, что Китай, по крайней мере, участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", - заявил анонимный. чиновник FT.
- Ранее Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что не получил ответа на свое предложение встретиться с лидером Китая Си Цзиньпином. По его словам, он также не получил от Китая никакой реакции на предложенную Украиной "формулу мира" из 10 пунктов.
- По данным Financial Times, Си Цзиньпин после встречи с Владимиром Путиным планирует провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- 20 марта в Белом доме призвали Си Цзиньпина провести разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
- В ноябре 2022 года на саммите Большой двадцатки на Бали Владимир Зеленский представил "формулу мира" из 10 пунктов .
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