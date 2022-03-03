ЕС направит 500 млн евро на помощь Украине
Европейская комиссия приняла решение направить Украине не менее 500 млн евро на гуманитарную помощь. Средства будут выделяться из бюджета ЕС.
Об этом сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она заявила, что ЕС направит не менее 500 миллионов евро из бюджета ЕС на гуманитарную помощь. По ее словам, это не последняя помощь, которую ЕС будет оказывать Украине.
В то же время фон дер Ляйен сообщила, что ЕС создает гуманитарный хаб для Украины в Румынии.
"Спасибо, что направляете помощь, полученную со всей Европы, на пункты пересечения границы в направлении Украины", – добавила глава Еврокомиссии.
- Напомним, Google выделил $15 млн в помощь Украине и отключил некоторые функции Maps.
- Также сообщалось, что ВСУ получат от Люксембурга военную помощь для противостояния вторжению РФ.
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