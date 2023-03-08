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ЕС направит 1 млрд евро на компенсацию немедленной военной помощи Украине и подготовит более 11 тыс. военных ВСУ в марте, - Боррель

8 мартa, 2023 среда
17:58
Мир

Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны согласовали предоставление €1 миллиарда на компенсацию немедленной военной помощи Украине и о подготовке более 11 тыс. военных

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Стокгольме во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза.

"До конца этого месяца наша Военная вспомогательная миссия (EUMAM-Ukraine) завершит тренировку более 11 тысяч украинских солдат. Все страны-члены выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках этой тренировочной миссии, и обязались делать больше", - говорит Боррель.

ЕС подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от стран-членов НАТО.

Еще 30 тысяч военных вооруженных сил планируют подготовить в рамках миссии до конца года.

Также Боррель предложил план по поставке Украине снарядов на 2 миллиарда евро.

"Речь идет о поставках из имеющихся запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро, второй шаг – совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должно быть выделено еще 1 млрд евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения", – рассказал представитель ЕС.

Боррель выразил надежду, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе. Добавил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружение проводилось в Европе, но для срочной поставки Украине закупать снаряды можно где угодно.

Министры обороны согласились с предложением, пишет украинское издание .

  • Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 3 марта, что увидел "небольшое улучшение" в дипломатии с Россией на саммите G20.
ЕС
военные силы Украины
НАТО
Жозеп Боррель
помощь Украине
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