ЕС направит 1 млрд евро на компенсацию немедленной военной помощи Украине и подготовит более 11 тыс. военных ВСУ в марте, - Боррель
Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры обороны согласовали предоставление €1 миллиарда на компенсацию немедленной военной помощи Украине и о подготовке более 11 тыс. военных
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление верховного представителя ЕС Жозепа Борреля в Стокгольме во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны стран-членов Европейского Союза.
"До конца этого месяца наша Военная вспомогательная миссия (EUMAM-Ukraine) завершит тренировку более 11 тысяч украинских солдат. Все страны-члены выразили удовлетворение результатами, достигнутыми в рамках этой тренировочной миссии, и обязались делать больше", - говорит Боррель.
ЕС подготовит экипажи для танков, поставленных в Украину от стран-членов НАТО.
Еще 30 тысяч военных вооруженных сил планируют подготовить в рамках миссии до конца года.
Также Боррель предложил план по поставке Украине снарядов на 2 миллиарда евро.
"Речь идет о поставках из имеющихся запасов, для чего я предлагаю выделить из Европейского фонда мира 1 млрд евро, второй шаг – совместные закупки боеприпасов калибра 155 мм, на что должно быть выделено еще 1 млрд евро, и перевод нашей промышленности в режим военного положения", – рассказал представитель ЕС.
Боррель выразил надежду, что его инициатива будет утверждена на плановой совместной встрече министров обороны и иностранных дел ЕС 20 марта в Брюсселе. Добавил, что ЕС предпочитает, чтобы вооружение проводилось в Европе, но для срочной поставки Украине закупать снаряды можно где угодно.
Министры обороны согласились с предложением, пишет украинское издание .
- Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 3 марта, что увидел "небольшое улучшение" в дипломатии с Россией на саммите G20.
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