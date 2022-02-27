ЕС наложит санкции на Лукашенко из-за его причастности к полномасштабной российско-украинской войне
Евросоюз введет санкции против режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко из-за его содействия полномасштабному вторжению РФ в Украину
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен .
"Мы нацелимся на другого агрессора в этой войне, режим Лукашенко, новым пакетом санкций, которые нанесут удар по их важнейшим секторам. Мы вводим санкции против режима Путина и его коллаборатора – Лукашенко. Мы закрываем воздушный простой для российских самолетов, мы предлагаем суда, принадлежащие и контролируемые Россией. Эти самолеты не могут приземляться, вылетать или пролетать через территорию ЕС. Это касается всех типов самолетов. Включая частные самолеты олигархов", - написала она.
Урсула фон дер Ляен добавила, что ограничения станут приложением к санкциям, представленным 26 февраля и согласованным международными партнерами ЕС.
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