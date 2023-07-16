ЕС накануне годовщины трагедии на авиарейсе МН17 в очередной раз призвал РФ признать свою ответственность
Европейский Союз накануне 17 июля, когда отметят очередную годовщину сбивания рейса Малайзийских авиалиний МН17, призвал Россию признать свою вину в этом преступлении и сотрудничать с международным следствием
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, полный текст которого был обнародован на сайте Европейского Совета.
"17 июля мы вспоминаем девятую годовщину трагического сбивания рейса Малайзийских авиалиний MH17, в результате которого 298 человек из 17 разных стран потеряли жизнь... для их ближайших родственников и привлечение к ответственности всех виновных согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в документе.
Как напоминается в заявлении, 23 июня 2023 года Европейский Союз включил в санкционный перечень двух лиц, активно участвовавших в российской военной агрессии против Украины с ее начала. В ноябре 2022 года эти лица были осуждены за сбивание самолета рейса MH17 Окружным судом в Гааге.
"Европейский Союз отмечает: доказательства, представленные Совместной командой расследователей (JIT) в производствах Окружного суда Нидерландов и Европейского Суда по правам человека, четко указывают, что установка Бук, которая была использована для сбития рейса МН17, несомненно, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации", - отмечается в документе.
Также высокий представитель ЕС напомнил, что по своему решению о подсудности по делу "Украина и Нидерланды против России" Европейский Суд по правам человека стал первой международной судебной инстанцией, подтвердившей причастность России к сбитию рейса МН17. Это решение окончательно, в то же время судебное решение будет вынесено позже.
"Подтверждая все свои предварительные заявления, Европейский Союз принимает во внимание все происходящие в этом контексте правовые производства и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать в усилиях по установлению правды и ответственности, осуществлению правосудия в отношении жертв и их ближайших родственников", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС.
- Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
- 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии с самолетом рейса MH-17 стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
- 8 февраля 2023 года прокуроры нашли доказательства того, что Путин согласовал поставки террористам "ДНР" ракеты, сбитой самолетом.
- 18 марта стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассмотрит представление Нидерландов и Австралии против России из-за сбития малайзийского самолета рейса MH17.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.41
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.82
- Актуальное
- Важное