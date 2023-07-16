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ЕС накануне годовщины трагедии на авиарейсе МН17 в очередной раз призвал РФ признать свою ответственность

16 июля, 2023 воскресенье
18:45
Криминал МН17

Европейский Союз накануне 17 июля, когда отметят очередную годовщину сбивания рейса Малайзийских авиалиний МН17, призвал Россию признать свою вину в этом преступлении и сотрудничать с международным следствием

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, полный текст которого был обнародован на сайте Европейского Совета.

"17 июля мы вспоминаем девятую годовщину трагического сбивания рейса Малайзийских авиалиний MH17, в результате которого 298 человек из 17 разных стран потеряли жизнь... для их ближайших родственников и привлечение к ответственности всех виновных согласно резолюции Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в документе.

Как напоминается в заявлении, 23 июня 2023 года Европейский Союз включил в санкционный перечень двух лиц, активно участвовавших в российской военной агрессии против Украины с ее начала. В ноябре 2022 года эти лица были осуждены за сбивание самолета рейса MH17 Окружным судом в Гааге.

"Европейский Союз отмечает: доказательства, представленные Совместной командой расследователей (JIT) в производствах Окружного суда Нидерландов и Европейского Суда по правам человека, четко указывают, что установка Бук, которая была использована для сбития рейса МН17, несомненно, принадлежит вооруженным силам Российской Федерации", - отмечается в документе.

Также высокий представитель ЕС напомнил, что по своему решению о подсудности по делу "Украина и Нидерланды против России" Европейский Суд по правам человека стал первой международной судебной инстанцией, подтвердившей причастность России к сбитию рейса МН17. Это решение окончательно, в то же время судебное решение будет вынесено позже.

"Подтверждая все свои предварительные заявления, Европейский Союз принимает во внимание все происходящие в этом контексте правовые производства и ожидает, что Россия признает свою ответственность и будет в полной мере сотрудничать в усилиях по установлению правды и ответственности, осуществлению правосудия в отношении жертв и их ближайших родственников", - говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

  • Напомним, пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" с 298 людьми на борту, выполнявший рейс MH-17 из Амстердама (Нидерланды) в Куала-Лумпур (Малайзия) сбили на временно оккупированной территории Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли все люди: 283 пассажира и 15 членов экипажа.
  • 17 ноября 2022 года суд в Гааге озвучил приговор, согласно которому виновными в трагедии с самолетом рейса MH-17 стала подконтрольная России "ДНР" и Игорь Гиркин и его подчиненные Сергей Дубинский и Леонид Харченко.
  • 8 февраля 2023 года прокуроры нашли доказательства того, что Путин согласовал поставки террористам "ДНР" ракеты, сбитой самолетом.
  • 18 марта стало известно, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) рассмотрит представление Нидерландов и Австралии против России из-за сбития малайзийского самолета рейса MH17.
Мир
Россия
ЕС
MH17
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